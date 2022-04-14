Фанаты в сети делятся снимками до и после прихода "русского мира". В дом Валюхи и Ивана Будько попали ракеты, разрушившие двор, передает 24 канал.

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Россияне обстреляли дом, где снимали "Сватов"

В ролике можно увидеть, как вражеские ракеты разрушили двор, забор, детскую площадку.

Дом из сериала "Сваты" до и после прихода российских оккупантов: смотрите видео

Заметим, что в 2019 году дом пережил сильный пожар , после чего его отреставрировали.

Как отреагировала сеть

"Сваты" любят смотреть в РФ. Теперь это здание пострадало после прихода "русского мира" в Горенку. В общем, когда будут снимать следующий сезон, нужно именно в этих декорациях. Чтобы ребенок увидел, к чему привел их приход", – прокомментировал ролик Борислав Береза;

"А что не так? В этом сериале прославляли "русский мир", пропагандировали ностальгию по союзу и величали русских людей!".

Что известно о скандале со Сватами