Фанаты в сети делятся снимками до и после прихода "русского мира". В дом Валюхи и Ивана Будько попали ракеты, разрушившие двор, передает 24 канал.
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Россияне обстреляли дом, где снимали "Сватов"
В ролике можно увидеть, как вражеские ракеты разрушили двор, забор, детскую площадку.
Заметим, что в 2019 году дом пережил сильный пожар, после чего его отреставрировали.
Как отреагировала сеть
- "Сваты" любят смотреть в РФ. Теперь это здание пострадало после прихода "русского мира" в Горенку. В общем, когда будут снимать следующий сезон, нужно именно в этих декорациях. Чтобы ребенок увидел, к чему привел их приход", – прокомментировал ролик Борислав Береза;
- "А что не так? В этом сериале прославляли "русский мир", пропагандировали ностальгию по союзу и величали русских людей!".
Что известно о скандале со Сватами
- В ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру, звезде украинского комедийного сериала "Сваты" Федору Добронравову на 3 года. Это произошло из-за скандальных цитат актера;
- В Украине официально запретили показ сериала "Сваты", в котором снимался актер Федор Добронравов, который попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности;
- Зеленский сделал эмоциональное обращение в СБУ, в котором раскритиковал возможный запрет сериала на территории Украины;
- В январе 2019 года "1+1" подал в суд из-за запрета и выиграл дело – сериал "Сваты" разрешили показывать на телевидении;
- В июне 2019 года Федора Добронравова исключили из черного списка;
- В октябре 2019 года Ахтем Сеитаблаев резко прокомментировал показ сериала "Сваты" с Добронравовым и отметил, что таким образом он поддерживает оккупацию Крыма;
- В январе 2020 года Добронравову разрешили въезд в Украину;
- В июне 2020 года Ткаченко выступил против запрета на показ фильмов российских пропагандистов;
- В июле этого года появилась информация, что сериал "Сваты" снова покажут в Украине на русском языке. Однако, такое решение вызвало скандал в сети и возмутило многих;
- Впоследствии стало известно, что сериал перевели на украинский язык. На телевидении показали первые серии "Сватов" на украинском. На сайте телеканала "1+1", в эфире которого выходят украиноязычные "Сваты", зрители оставили десятки возмутительных реакций. Ни один из комментаторов не оценил переход сериала на украинский язык.