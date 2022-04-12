Поклонники сериала могут просмотреть все семь сезонов в свободном доступе на платформе OLL.TV , передает 24 канал. Интересно, что 160-й эпизод "Вакидзаси" рассказывает о войне в Украине и заканчивается счастливо: Масяня попадает в бункер Путина, оставляет ему самурайский меч и диктатор совершает самоубийство.

Читайте также Чтобы помочь стране восстановиться: режиссер Роланд Эммерих будет снимать фильмы и сериалы в Украине

Олег Куваев отдал сериал "Масяня" украинцам

По информации " Сегодня Звезды ", после выхода эпизода о войне, украинская платформа OLL.TV связалась с автором "Масяни" Олегом Куваевым, чтобы иметь возможность транслировать его на стриминге.

Как известно, автор начинал серию "Вакидзаси" четыре раза: "Но ситуация на границе несколько раз менялась и была непонятной. Никто не верил, что Путин решится на преступление. Поэтому я начинал мультфильм о шантаже, мульт о страхе и мульт об идиотизме угроз. Но ситуация изменялась и приходилось бросать начатое и полностью начинать заново. Особенно после 24 февраля".

По словам автора, самое главное было найти хоть один положительный конец для такого мультфильма: "Так родилась серия по харакири. Ничего лучшего российский фюрер сейчас сделать не может".

Для меня Украина – такая же родина как Петербург. У меня там есть и родственники и много друзей. Я провел там большую часть детства. Для Украины – что угодно,

– сказал он.

Олег дополнил, что учит украинский язык и анонсировал новые серии об Украине.

Интересные факты об эпизоде ​​"Вакидзасе"

В мультфильме изображены реальные кадры разрушений украинских городов в результате бомбардировок российской авиацией и артиллерией;

Также использованы фото жертв, пострадавших и скрывающихся в метро Киева;

В квартире Масяни на картинах в разных комнатах меняются названия городов, наиболее пострадавших от бомбардировок;

В конце мультфильма главная героиня изображена с украинским флагом и звучит переделанная версия "Щедрика" Николая Леонтовича.

Масяня. Эпизод 160. Вакидзаси: смотрите видео онлайн