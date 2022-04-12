Роланд Эммерих заявил, что после войны будет снимать фильмы и сериалы в Украине. По его мнению, это поможет стране восстановиться быстрее.

Читайте также Как Шеген Догерти поддерживает Украину: красноречивые заявления актрисы

Роланд Эммерих пообещал снимать фильмы и сериалы в Украине

В видеообращении режиссер сказал: "Украина должна быть восстановлена".

И я пообещал снимать фильмы или телевизионные шоу. Потому что украинцы нуждаются в работе, процветании, чтобы преодолеть эту страшную трагедию,

– сказал режиссер.

По словам Эммериха, весь мир только наблюдает, как россияне ворвались на украинские земли и повлекли за собой войну. "Происходит разрушение, вынужденное переселение миллионов людей, а украинская армия сопротивляется, которого не ожидал противник", – говорит он.

И эта армия, в частности, вдохновлена ​​президентом Зеленским, который не покинул страну и, как считает Эммерих, стал удивительным героем, мотивирует военных и гражданских, взявших в руки оружие и защищающих Украину.

Что бы ни произошло, украинцы – победят. Я в этом уверен. Они борются за свою страну, свободу и демократию,

– сказал Эммерих в ролике.

Роланд Эммерих обратился к украинцам в рамках проекта StandwithUkraine: смотрите видео