В отличие от Федора Добронравова, главного героя "Сватов", выступавшего за оккупацию Крыма, Александр Феклистов еще в 2014 году поддержал Украину. Тогда он подписал письмо "Мы с вами" в знак солидарности с украинцами.

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Александр Феклистов выразил поддержку Украине

По словам актера, российской интеллигенции пытаются закрыть глаза и уши, но они слышат и видят горе Украины . "Мы с вами!", – дополнил он.

Мы здесь в России чувствуем стыд и позор, но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Мой дядя во время Великой Отечественной войны погиб под Киевом, вернее пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы все это повторяем, это очень больно и горько,

– поддержал Украину Феклистов.

Многие российские звезды высказываются против войны и осуждают режим Путина. Кроме Феклистова, совсем недавно актор Александр Невский опубликовал сообщение с поддержкой Украины. Он сообщил, что виновные в убийстве мирного населения Украины должны быть наказаны, а войну нужно остановить.

В то же время российская телеведущая Чулпан Хаматова, хоть и сбежавшая из России, оправдывает коллег, поддерживающих войну. По ее словам, культура вне политики. Почему она ошибается – объяснять, думаем, нет смысла. Кроме этого, она пытается избегать разговоров о зверствах оккупанта на украинских землях.

Тем не менее всем российским знаменитостям, которые солидарны с, мягко говоря, циничным режимом Путина, придется отвечать за свои действия. "Культура отмены" в действии!