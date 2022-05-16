Сеитаблаев рассказал о терробороне и особенностях украинской нации

В интервью для ютуб-канала "Территориальная оборона Украины G7" Сеитаблаев отметил, что умение находить точечно именно инструментарий, который поможет бойцам, по его мнению, является составным качеством настоящего командира на войне.

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По мнению режиссера, основной чертой, которой должен обладать командир, является его способность не просто формировать правильные стратегические приказы, волноваться за подчиненных, а еще хорошо чувствовать эмоциональное и физическое состояние в очень непростые моменты и в очень непростых обстоятельствах.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, что вокруг себя видит людей, присоединившихся к рядам терробороны из любых социальных слоев: бывших заместителей министров, эксдепутатов, режиссеров, певцов, работников ЖЭКа и так далее.

"Но общий настрой таков, что, если есть возможность сохранить что-то красивое и хорошо вокруг себя, и это не будет мешать основной миссии защиты, собратья это делают. Даже в некоторых случаях что-то ремонтируют походу, чтобы не терять времени", – отметил Сеитаблаев.

Это, возможно, кому-то может показаться имеющим небольшое значение, но для меня это много рассказывает о людях и народе в целом. В частности, об украинской политической нации, как объединена четким пониманием того, чего мы все вместе стремимся. И мы точно стремимся не разрушать, а создавать. На мой взгляд, это одна из главных таких черт, которая отличает украинцев от орков,

– подчеркнул он.

Сеитаблаев о терробороне и особенностях украинской нации: смотрите видео

Недавно в интервью изданию Marie Claire режиссер поделился, что особенной радости во время войны ему приносят истории возвращение к жизни. В частности, наблюдать за тем, как оживает Киев.

И, конечно же, истории о военных победах защитников и защитниц, улыбки детей, общения с родными и близкими людьми. Этого желаю всем в это сложное время,

– отметил он.

Напомним, последний фильм "Мирный-21", который Сеитаблаев снял до полномасштабного вторжения, впоследствии презентуют на Marché du Film – кинорынке, проходящем в разгар Международного Каннского кинофестиваля.

Лента основана на реальных событиях, развернувшихся на Востоке Украины в июне 2014 года. "Мирный-21" – страница по истории о героическом сопротивлении украинских пограничников, отмечающих профессиональный праздник, День пограничника Украины, 30 апреля.

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