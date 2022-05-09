Безумно, таке рішення представників в знак підтримки України. Однак, російський фільм "Дружина Чайковського" в основній програмі Каннського кінофестивалю все ще є, повідомляє 24 канал.

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За словами Голови Держкіно Марини Кудерчук, участь російських фільмів на Каннському кінофестивалі, коли в Україні триває російсько-українська війна, є неприпустимою. Це може змінити фокус з боротьби українців за свободу на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру.

Російським журналістам відмовили в акредитації на 75-й Каннський кінофестиваль

Керівниця пресслужби кінофестивалю Аґнес Леруа пояснила, що вони "чекали, поки відносини між Росією та Україною налагодяться". Просте цього не сталося, Росія продовжує нищити українців. Тому ухвалили рішення відмовити журналістам з Росії в акредитації.

Позицію щодо України організатори Каннського кінофестивалю повідомили ще 1 березня. "Якщо війна не закінчиться в умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль не прийме офіційні російські делегації та не допустить присутність будь-кого, пов'язаного з російським урядом", – заявили вони.

Пресслужба також доповнила, що вони хотіли б віддати належне усім тим, хто у Росії виступили проти вторгнення Путіна в Україну. Серед них є художники та професіонали кіно, які ніколи не переставали боротися із диктаторським режимом.

Каннський фестиваль завжди служитиме артистам та професіоналам індустрії, які засуджують насильство, репресії та несправедливість, з головною метою захисту миру та свободи,

– говорить пресслужба Канн.

Нагадаємо, фільмом-відкриттям Канн мала бути стрічка під назвою Z. Український інститут надіслав офіційний лист до Каннського кінофестивалю та французького режисера Мішеля Азанавічуса з проханням перейменувати його прем’єрний фільм "Z". Тоді Французький режисер Мішель Азанавічус змінив назву фільму, чим підтримав Україну.

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Держкіно вимагає виключити російський фільм з програми Каннського фестивалю

Кудерчук звернулася до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра. "Всупереч заклику України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, – в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського", – повідомила вона.

За словами Голови Держкіно, "українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, – хоча, звісно, теж обрали б можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші".

Держкіно знову звертається до Каннського фестивалю із закликом не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі,

– заявила Марина Кудерчук.

"Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру", – підсумувала вона.