Безусловно, таково решение представителей в знак поддержки Украины. Однако российский фильм "Жена Чайковского" в основной программе Каннского кинофестиваля все еще есть, сообщает 24 канал.

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По словам Главы Госкино Марины Кудерчук, участие российских фильмов на Каннском кинофестивале, когда в Украине продолжается российско-украинская война, недопустимо. Это может изменить фокус борьбы украинцев за свободу на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру.

Российским журналистам отказали в аккредитации на 75-й Каннский кинофестиваль

Руководитель прессслужбы кинофестиваля Агнесс Леруа объяснила, что они "ждали, пока отношения между Россией и Украиной наладятся". Просто этого не произошло, Россия продолжает уничтожать украинцев. Поэтому было принято решение отказать журналистам из России в аккредитации.

Позицию по отношению к Украине организаторы Каннского кинофестиваля сообщили еще 1 марта. "Если война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, Каннский фестиваль не примет официальные российские делегации и не допустит присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – заявили они.

Прессслужба также дополнила, что они хотели бы воздать должное всем, кто в России выступили против вторжения Путина в Украину. Среди них художники и профессионалы кино, которые никогда не переставали бороться с диктаторским режимом.

Каннский фестиваль всегда будет служить артистам и профессионалам индустрии, осуждающих насилие, репрессии и несправедливость, с главной целью защиты мира и свободы,

– говорит прессслужба Канн.

Напомним, фильмом-открытием Канн должна быть лента под названием Z. Украинский институт направил официальное письмо Каннского кинофестиваля и французского режиссера Мишеля Азанавичюса с просьбой переименовать его премьерный фильм "Z". Тогда Французский режиссер Мишель Азанавичюс сменил название фильма, чем поддержал Украину.

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Госкино требует исключить российский фильм из программы Каннского фестиваля

Кудерчук обратилась к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру. "Вопреки призыву Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, – в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", – сообщила она.

По словам Главы Госкино, "украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, – хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши".

Госкино снова обращается к Каннскому фестивалю с призывом не допускать фильмы российского производства к участию в фестивале,

– заявила Марина Кудерчук.

"Сейчас, во время активных боевых действий на нашей территории, одновременное представление страны-агрессора и Украины на одной площадке недопустимо и приведет к смещению фокуса ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру", – подытожила она.