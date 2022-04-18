По словам Главы Госкино Марины Кудерчук, участие российских фильмов на Каннском кинофестивале, когда в Украине продолжается российско-украинская война, недопустимо. Это может изменить фокус по борьбе украинцев за свободу на привлечение внимания к российской пропаганде примирения через культуру.

Украина в Каннах "Видение бабочки": в Каннском фестивале примет участие украинский фильм о войне

Госкино требует исключить российский фильм из программы Каннского фестиваля

Кудерчук обратилась к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру. "Вопреки призыву Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, – в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", – сообщила она.

По словам Главы Госкино, "украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, – хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши".

Госкино снова обращается к Каннскому фестивалю с призывом не допускать фильмы российского производства к участию в фестивале,

– заявила Марина Кудерчук.

"Сейчас, во время активных боевых действий на нашей территории, одновременное представление страны-агрессора и Украины на одной площадке недопустимо и приведет к смещению фокуса ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру", – подытожила она.