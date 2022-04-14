Фокус этой категории – ленты, которые, по мнению программного отдела фестиваля, будут иметь большое влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.

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О чем рассказывает фильм

Как сообщает Госкино, полнометражный дебют Максима Наконечного – это жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Что известно о творческой команде фильма

Режиссер и сценарист – Максим Наконечный, сосценаристка – Ирина Целик, продюсерки – Елизавета Смит и Дарья Бассель. Главные роли сыграли Рита Бурковская и Любомир Валивоц.

Среди актерского состава есть известная драматургиня и режиссер Наталья Ворожбит и актер и волонтер Мирослав Гай. В фильме также сыграли непрофессиональные актеры: реальные врачи, военные, в том числе бывшие пленники.

Снимая этот фильм, я питал надежду, что он будет в основном о прошлом и последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек,

– рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.

Далее режиссер дополнил, что "участие в фестивале в Каннах было мечтой для каждого из кинематографистов, но в этот момент я, честно говоря, мало испытываю радости по этому поводу, ведь множество моих сограждан и согражданок сейчас проходят через ужасы, изображённые в нашей работе".

Тем не менее создатель осознает, что "Каннский международный фестиваль – это лучшая площадка для того, чтобы именно украинские голоса были услышаны, и мир наконец-то начал правильно расставлять акценты, видеть связи русской культуры и российской агрессии, и рассматривать украинско-российские отношения через колониальную оптику. Мы с командой фильма полны решимости сделать для этого все возможное".

Программа Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 мая 2022 года. Известно, что вне конкурса покажут фильм Сергея Лозницы "Природная история разрушения". Кроме того, состоится программа "Украина в фокусе".

Согласно программе ключевые рыночные инициативы будут направлены на проекты из Украины в знак солидарности с украинским народом.

Основная программа

"Преступления будущего", Дэвид Кроненберг

"Жена Чайковского", Кирилл Серебренников

"Решение развестись", Пак Чхан-ук

"Тори и Локита", братья Дарденн

"Время Армагеддона", Джеймс Грей

"Звезды полдень", Клэр Дени

Holy Spider, Али Аббаси

The Almond Tree, Валерия Бруни-Тедески

Hi-Han, Ежи Сколимовский

"Посредник", Хирокадзу Корееда

"Треугольник печали", Рубен Эстлунд

Close, Лукас Донт

RMN, Кристиан Мунджиу

Showing Up, Келли Райгардт

"Ностальгия", Марио Мартоне

"Брат и сестра", Арно Деплешен

"Парень с небес", Тарик Салех

"Братья Лейлы", Саид Рустаи

Особый взгляд

All The People I'll Never Be , Дэви Чоу (Камбоджа)

Beast, Райли Кио и Джина Гаммелл (США)

Burning Days, Эмин Элпер (Турция)

"Видение бабочки", Максим Наконечный (Украина)

"Корсаж", Мари Круэцер (Австрия)

Joyland, Саим Садик (Пакистан)

Domingo and the Mist, Ариэль Эскаланте Меза (Коста-Рика)

"Метроном", Александр Белц (Румыния)

"План 75", Тие Хаякава (Япония)

"Родео", Лола Куиворон (Франция)

Sick of Myself, Кристофер Боргли (Норвегия)

Les Pires, Лиз Акора и Роман Гере (Франция)

The Silent Twins, Агнешка Смочинская (Польша)

"Незнакомец", Томас М. Райт (Австралия)

Godland, Хлинюр Палмасон (Исландия)

Внеконкурсная программа:

"Элвис", Баз Лурман

"Топ Ган: Меверик", Джозеф Косинский

"Три тысячи лет ожидания", Джордж Миллер

Z, Мишель Хазанавичюс

"Маскарад", Николя Бедос

"Листопад", Седрик Жименес

Полночные показы:

Fumer Fait Tousser, Квентин Дюпье

"Охота", Джон-дже

Moonage Daydream, Бретт Морген

Каннские премьеры:

"Ирма Веп" (сериал), Оливье Ассайас

Nos Frangins, Рашид Бушареб

Nightfall, Марк Беллокио

Додо, Панос Кутрас

Специальные показы: