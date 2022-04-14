Фокус этой категории – ленты, которые, по мнению программного отдела фестиваля, будут иметь большое влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.

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О чем рассказывает фильм

Как сообщает Госкино, полнометражный дебют Максима Наконечного – это жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Что известно о творческой команде фильма

Режиссер и сценарист – Максим Наконечный, сосценаристка – Ирина Целик, продюсерки – Елизавета Смит и Дарья Бассель. Главные роли сыграли Рита Бурковская и Любомир Валивоц.

Среди актерского состава есть известная драматургиня и режиссер Наталья Ворожбит и актер и волонтер Мирослав Гай. В фильме также сыграли непрофессиональные актеры: реальные врачи, военные, в том числе бывшие пленники.

Снимая этот фильм, я питал надежду, что он будет в основном о прошлом и последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек,
– рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.

Далее режиссер дополнил, что "участие в фестивале в Каннах было мечтой для каждого из кинематографистов, но в этот момент я, честно говоря, мало испытываю радости по этому поводу, ведь множество моих сограждан и согражданок сейчас проходят через ужасы, изображённые в нашей работе".

Тем не менее создатель осознает, что "Каннский международный фестиваль – это лучшая площадка для того, чтобы именно украинские голоса были услышаны, и мир наконец-то начал правильно расставлять акценты, видеть связи русской культуры и российской агрессии, и рассматривать украинско-российские отношения через колониальную оптику. Мы с командой фильма полны решимости сделать для этого все возможное".

Программа Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 мая 2022 года. Известно, что вне конкурса покажут фильм Сергея Лозницы "Природная история разрушения". Кроме того, состоится программа "Украина в фокусе".

Согласно программе ключевые рыночные инициативы будут направлены на проекты из Украины в знак солидарности с украинским народом.

Основная программа

  • "Преступления будущего", Дэвид Кроненберг
  • "Жена Чайковского", Кирилл Серебренников
  • "Решение развестись", Пак Чхан-ук
  • "Тори и Локита", братья Дарденн
  • "Время Армагеддона", Джеймс Грей
  • "Звезды полдень", Клэр Дени
  • Holy Spider, Али Аббаси
  • The Almond Tree, Валерия Бруни-Тедески
  • Hi-Han, Ежи Сколимовский
  • "Посредник", Хирокадзу Корееда
  • "Треугольник печали", Рубен Эстлунд
  • Close, Лукас Донт
  • RMN, Кристиан Мунджиу
  • Showing Up, Келли Райгардт
  • "Ностальгия", Марио Мартоне
  • "Брат и сестра", Арно Деплешен
  • "Парень с небес", Тарик Салех
  • "Братья Лейлы", Саид Рустаи

Особый взгляд

  • All The People I'll Never Be, Дэви Чоу (Камбоджа)
  • Beast, Райли Кио и Джина Гаммелл (США)
  • Burning Days, Эмин Элпер (Турция)
  • "Видение бабочки", Максим Наконечный (Украина)
  • "Корсаж", Мари Круэцер (Австрия)
  • Joyland, Саим Садик (Пакистан)
  • Domingo and the Mist, Ариэль Эскаланте Меза (Коста-Рика)
  • "Метроном", Александр Белц (Румыния)
  • "План 75", Тие Хаякава (Япония)
  • "Родео", Лола Куиворон (Франция)
  • Sick of Myself, Кристофер Боргли (Норвегия)
  • Les Pires, Лиз Акора и Роман Гере (Франция)
  • The Silent Twins, Агнешка Смочинская (Польша)
  • "Незнакомец", Томас М. Райт (Австралия)
  • Godland, Хлинюр Палмасон (Исландия)

Внеконкурсная программа:

  • "Элвис", Баз Лурман
  • "Топ Ган: Меверик", Джозеф Косинский
  • "Три тысячи лет ожидания", Джордж Миллер
  • Z, Мишель Хазанавичюс
  • "Маскарад", Николя Бедос
  • "Листопад", Седрик Жименес

Полночные показы:

  • Fumer Fait Tousser, Квентин Дюпье
  • "Охота", Джон-дже
  • Moonage Daydream, Бретт Морген

Каннские премьеры:

  • "Ирма Веп" (сериал), Оливье Ассайас
  • Nos Frangins, Рашид Бушареб
  • Nightfall, Марк Беллокио
  • Додо, Панос Кутрас

Специальные показы:

  • All That Breathes, Шаунак Сен
  • "Джерри Льюис: Trouble in Mind", Итан Коэн
  • "Природная история разрушения", Сергей Лозница