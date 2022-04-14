Фокус цієї категорії – стрічки, які, на думку програмного відділу фестивалю, будуть мати сильний вплив на розвиток кіномистецтва, а також виділяються оригінальною ідеєю та естетикою.

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Про що розповідає стрічка

Як повідомляє Держкіно, повнометражний дебют Максима Наконечного – це жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Біль і травма через пережите повсякчас виринають на поверхню, ніби уві сні, та щось всередині неї не дозволяє забути, чому вона мусить жити далі.

Що відомо про творчу команду фільму

Режисер та сценарист – Максим Наконечний, співсценаристка – Ірина Цілик, продюсерки – Єлизавета Сміт та Дарія Бассель. Головні ролі зіграли Ріта Бурковська та Любомир Валівоць.

Серед акторського складу є відома драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит та актор і волонтер Мирослав Гай. У фільмі також зіграли непрофесійні актори: реальні лікарі, військові, зокрема колишні полонені.

Знімаючи цей фільм, я плекав надію, що він здебільшого буде про минуле й про наслідки війни, з якими ми як суспільство мали б впоратися. Але це виявився фільм про наше теперішнє й майбутнє, про передчуття великої війни та місце, яке свідомо займає в ній кожна людина,

– розповів режисер стрічки Максим Наконечний.

Далі режисер доповнив, що "участь у фестивалі в Каннах була та є мрією для кожного/-ї з кінематографістів/-ок, але в цей момент я, чесно кажучи, мало відчуваю радості з цього приводу, адже безліч моїх співгромадян і співгромадянок зараз проходять через жахи, зображені в нашій роботі".

Попри все, творець усвідомлює, що "Каннський міжнародний фестиваль – це найкращий майданчик для того, аби саме українські голоси були почуті, й світ нарешті почав правильно розставляти акценти, бачити зв‘язки російської культури й російської агресії, і розглядати українсько-російські стосунки крізь колоніальну оптику. Ми з командою фільму сповнені рішучості зробити для цього все можливе".

Програма Каннського кінофестивалю

Каннський кінофестиваль розпочнеться 17 травня і триватиме до 28 травня 2022 року. Відомо, що поза конкурсом покажуть фільм Сергія Лозниці "Природна історія руйнування". Крім цього, відбудеться програма "Україна у фокусі".

Відповідно до програми, ключові ринкові ініціативи будуть спрямовані на проєкти з України на знак солідарності з українським народом.

Основна програма

"Злочини майбутнього", Девід Кроненберг

"Дружина Чайковського", Кіріл Сєрєбрєнніков

"Рішення розлучитися", Пак Чхан-ук

"Торі та Локіта", брати Дарденн

"Час Армагеддону",Джеймс Грей

"Зірки опівдні", Клер Дені

Holy Spider, Алі Аббасі

The Almond Tree, Валерія Бруні-Тедеські

Hi-Han, Єжи Сколимівський

"Посередник", Хірокадзу Кореєда

"Трикутник печалі", Рубен Естлунд

Close, Лукас Донт

RMN, Крістіан Мунджіу

Showing Up, Келлі Райгардт

"Ностальгія", Маріо Мартоне

"Брат та сестра", Арно Деплешен

"Хлопець з небес", Тарік Салех

"Брати Лейли", Саїд Рустаї

Особливий погляд

All The People I'll Never Be, Даві Чоу (Камбоджа)

Beast, Райлі Кіо та Джина Гаммелл (США)

Burning Days, Емін Елпер (Туреччина)

"Бачення метелика", Максим Наконечний (Україна)

"Корсаж", Марі Круецер (Австрія)

Joyland, Саїм Садік (Пакистан)

Domingo and the Mist, Аріель Ескаланте Меза (Коста-Ріка)

"Метроном", Олександр Белц (Румунія)

"План 75", Тіє Хаякава (Японія)

"Родео", Лола Куіворон (Франція)

Sick of Myself, Крістоффер Борглі (Норвегія)

Les Pires, Ліз Акора та Роман Гере (Франція)

The Silent Twins, Агнешка Смочинська (Польща)

"Незнайомець", Томас М. Райт (Австралія)

Godland, Хлінюр Палмасон (Ісландія)

Позаконкурсна програма:

"Елвіс", Баз Лурман

"Топ Ган: Меверік", Джозеф Косінскі

"Три тисячі років очікування", Джордж Міллер

Z, Мішель Хазанавічус

"Маскарад", Ніколя Бедос

"Листопад", Седрік Жіменес

Опівнічні покази:

Fumer Fait Tousser, Квентін Дюп'є

"Полювання", Джон-дже

Moonage Daydream, Бретт Морген

Каннські прем'єри:

"Ірма Веп" (серіал), Олів'є Ассайас

Nos Frangins, Рашид Бушареб

Nightfall, Марко Беллоккіо

Dodo, Панос Коутрас

Спеціальні покази: