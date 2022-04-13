Прем’єра картини "Соловей співає" відбулася у 2020 році. Фільм знімали в Україні, Білорусі, Ізраїлі, США та Великій Британії. Як відомо, творці стрічки вперше в історії української документальної журналістики проаналізували українське мовне питання через призму досвідів інших країн, передає 24 канал.

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"Соловей співає. Доки голос має": в чому особливість стрічки

Яка мета документального фільму?

Чому чимало громадян України відмовляються спілкуватися українською мовою? Чому вони відчувають спротив або відразу? На ці питання об’єктивно відповідає фільм "Соловей співає" у добрій та неагресивній тональності. Саме це і є його новаторською особливістю.

Творці картини не ставили перед собою завдання загострити конфліктну ситуацію, навпаки – прагнули привернути ще більшу увагу до правдивої, перевіреної, інформації щодо мовного питання. Зробили вони це через досвід інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю. За їхніми словами, саме "історія цих держав говорить про те, що мова була, і особливо гостро сьогодні є одним із головних факторів національної безпеки та цілісності кожної країни, а також вирішальним фактором у стані гібридної війни, в яку втягнуто Україну".

У фільмі "Соловей співає" намагалися зруйнувати міфи, які існують в нашому інформаційному просторі та "які століттями насаджувалися як єдина істина щодо меж, сфер носіїв української мови".

Що відомо про зйомки та коли виникла ідея?

Авторка ідеї, сценарію і продюсер Леся Воронюк та режисер-постановник Сергій Кримський поділилися, що ідея стрічки "Соловей співає" виникла у 2014 році, коли розпочалася війна на Донбасі.

Саме тоді, один з українських захисників розповів історію про те, як під час битви осліп і не міг зрозуміти, де знаходиться. Коли до нього хтось наближався, він був готовий вбити, допоки не почув "Свої" українською мовою.

Нещодавно в мережі ширилася історія, як сім’ю у бомбосховищі засипало і вони не могли вийти з-під завалів. Під час пошуків військовий спитав українською: "Чи є тут хтось?" – це врятувало їм життя. На російську мову вони б не відгукнулися, інакше їх би просто добили, якщо це були б окупанти. Вони боялися.

Мова має значення.



Мова має значення / Скриншот з фільму "Соловей співає"

Як тривала робота над фільмом?

Під час пошуку інформації, автори зрозуміли, що міфи існували з давніх-давен: не з 1991 року чи часів СРСР. А ще за час існування російської імперії. "Ці міфи намагалися в різні способи інтегрувати в наші голови будь-які загарбники, які приходили на територію України", – повідомляє Леонід Матюхін, кореспондент АрміяInform.

Чому варто переглянути стрічку "Соловей співає"?

Підсумовуючи, варто сказати, фільм буде цікавим і стане важливим для тих, хто розуміє чи намагається ще більше дослідити мовне питання, свою ідентичність. У стані інформаційної війни, коли ворог зазіхає на найважливіше, ми маємо чітко розуміти, хто ми є і за що боремося. Адже знання власної історії не дозволить нами маніпулювати.

Як відомо, поляки у Польщі організували для біженців курси польської мови, адже точно не хочуть, щоб українці там говорили російською. Чому? За словами Ірини Фаріон, потім це може стати причиною для путіна напасти на Польщу, щоб захистити російськомовне населення.

Ми зняли цей фільм і для того, щоб ви, коли почуєте такі міфи десь серед знайомих, друзів, колег, не давали емоційну відповідь, не сварилися вкотре, а просто навели їм 5 – 6 фактів і переконали у тому, що мова має значення,

– наголосила Леся Воронюк.

"Соловей співає": дивіться фільм

Як відреагувала мережа

"Якщо не буде державної української мови – не буде України, тому борімося!";

"Мова – маркер: свій / чужий. Мова – маркер: захисник / ворог";

"Мова важлива як частина ідентифікації себе, як приналежність до нації. У час війни й теперішніх подій фільм річної давності дуже гостро сприймається. Рекомендую до перегляду";

"Дивлюсь цей фільм у час повномасштабної війни росії з Україною. Тепер я вирішила на 100 % говорити рідною, українською мовою, яку наші пращури відстоювали усе життя. Дякую";

"Команда, яка творила це відео, зробила неоціненний вклад в розвиток сучасного українського народу";

"Дуже боляче дивитись, але вкрай необхідно. Окремі вставки з людьми "какаяразніца" шикарно висвітлюють проблему такого мислення і наскільки воно розповсюджене. Дякую за фільм, він прекрасний!";

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