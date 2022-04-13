На Захід України зараз приїздить багато людей, які продовжують розмовляти мовою окупантів, тому що їм так зручно. Олексій Гнатковський зазначив, що питання мови є надзвичайно важливим, передає 24 канал.

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Олексій Гнатковський закликав всіх українців перейти на українську мову

Як повідомив актор в інтерв’ю українським ЗМІ, у нього росте двоє синів: одному – дев’ять, другому – два. Він впевнений, що війна закінчиться і перемога буде, але, якщо надалі в Україні будуть чути російську мову, то його сини виростуть, а в Україну однаково приїде якийсь "узкоязичний", який не вміє свою дитину навчити української та в якого постійна відмазка: "Мне так удобно".

От за цих "удобно", які своїх дітей не вчитимуть державної мови, діти їхні виростуть і покличуть, щоб їх захищали. І мої сини повинні будуть йти знову на війну,

– наголосив він.

Крім цього, Гнатковський зазначив, що зараз чимало українців відмовляються від російської, особливо ті сім’ї, які пережили війну на собі, чиї будинки пошкоджено наприклад. Водночас частина тимчасових переселенців продовжують розмовляти російською.

На думку актора, українське суспільство має відмовитися від "комуністичних кацапських окулярів" та скинути з себе "москальські кайдани".

Зараз, після нападу орків на Україну, для мене всі росіяни – не люди! Нема винятків! Це не тільки сучасна війна довела, це показувала вся наша незалежність, часи совєтов, 300 років окупації Росією – це було постійне намагання знищити українців, а також найкращих наших людей,

– зауважив Гнатковський.

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Що відомо про фільм "Довбуш", який мав вийти 12 травня в кінотеатрах України

Олексій Гнатковський зіграв в історичному екшені Олеся Саніна головну роль – Івана Довбуша. За сюжетом, двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості.

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Наш фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря. Про його силу і кохання, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як любив,

– розказав режисер кінострічки Олесь Санін.

"Довбуш": дивіться трейлер