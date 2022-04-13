На Запад Украины сейчас приезжают многие люди, которые продолжают разговаривать на языке кафиров, потому что им так удобно. Алексей Гнатковский отметил, что вопрос языка чрезвычайно важен, передает 24 канал.

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Алексей Гнатковский призвал всех украинцев перейти на украинский язык

Как сообщил актер в интервью украинским СМИ, у него растет два сына: одному – девять, другому – два. Он уверен, что война закончится и победа будет, но, если в дальнейшем в Украине будут слышны русский язык, то его сыновья вырастут, а в Украину все равно приедет какой-то "узкоязычный", который не умеет своего ребенка научить украинскому и у которого постоянная отмазка: "Мне так удобно".

Вот за этих "удобно", которые своих детей не будут учить государственному языку, дети их вырастут и позовут, чтобы их защищали. И мои сыновья должны будут идти снова на войну,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Гнатковский отметил, что сейчас многие украинцы отказываются от русского, особенно те семьи, которые пережили войну на себе, чьи дома повреждены, например. В то же время часть временных переселенцев продолжают говорить по-русски.

По мнению актера, украинское общество должно отказаться от "коммунистических кацапских очков" и сбросить с себя "москальские кандалы".

Сейчас, после нападения орков на Украину, для меня все россияне – не люди! Нет исключений! Это не только современная война доказала, это показывала вся наша независимость, времена советов, 300 лет оккупации Россией – это была постоянная попытка уничтожить украинцев, а также лучших наших людей,

– отметил Гнатковский.

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Что известно о фильме "Довбуш", который должен выйти 12 мая в кинотеатрах Украины

Алексей Гнатковский сыграл в историческом экшене Олеся Санина главную роль – Ивана Довбуша. По сюжету двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой – справедливости.

Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

Наш фильм об украинском легендарном опрышке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как любил,

– рассказал режиссер киноленты Олесь Санин.