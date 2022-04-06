Более того, после переезда в США, в 1991 году, она всем говорила, что из России, потому что американцы якобы не знали, где Украина. Однако война сменила актрису, сейчас она гордится тем, что из Буковины, и понимает то, насколько важно знать украинский язык.

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Мила Кунис призналась, что никогда не говорила на украинском языке

В программе CNN+ "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом?" актриса появилась в эфире вместе с мужем Эштоном Кутчером.

Я не говорю по-украински. Когда я росла в Украине, она все еще находилась под эгидой СССР, поэтому я говорила по-русски, как и все мы. Так что мои дети понимают русский язык. Я говорю по-русски со своими родителями,

– сказала она.

Заметьте , история украинского языка непростая и борьба за нее продолжается до сих пор. Однако, несмотря на все возможные угнетения со стороны России, украинский язык звучал в селах, им говорила интеллигенция и писала им книги. Ошибочно считать, что все во времена СССР говорили по-русски. Единственное – тогда не было взвешенной языковой политики, способствующей искоренению русского языка с украинских земель. А в Черновицкой области, где родилась Мила Кунис, по переписи 2001 года, на украинском языке разговаривало 75% населения.

Далее Кунис дополнила, что хорошо знать еще один язык: "Но я никогда не задумывалась над тем, насколько это культурно важно – говорить на том языке, откуда ты родом. Это никогда не было у меня на уме, пока это (война России с Украиной, – Кино 24) не началось".

Мила Кунис призналась, что никогда не говорила на украинском языке: смотрите видео

Что изменилось после российского вторжения

После 24 февраля 2022 все кардинально изменилось: она в конце концов осознала себя украинкой и даже сказала детям: "Вы наполовину украинцы, наполовину ам ериканцы", на что они ответили: "Да, мы понимаем, мама".

Важно знать, откуда ты родом. Это красиво, удивительно иметь несколько культур. Мы не должны быть одинаковыми. Мы не должны все думать о динаково ... Мы очень быстро напомнили нашим детям, что они наполовину украинцы,

– отметила Кунис.