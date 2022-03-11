Ранее супруги заявили, что собирают на помощь украинцам 30 миллионов долларов, сообщает 24 канал. До поставленной цели еще совсем немного – не хватает 10 миллионов долларов.

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Спасибо всем, кто заставил нас получить 20 миллионов долларов менее чем за неделю. Мы можем это сделать. Мы можем добиться своей цели. Вместе. Потому что мы вместе с Украиной,

– сказали они.

Что известно о сборе средств Милы Кунис и Эштон Кутчер

Напомним, 4 марта 2022 года актеры объявили о начале фандрейзинговой компании для помощи пострадавшим от российской агрессии на территории Украины.

И уже через двое суток, 6 марта, в видео, размещенном на странице GoFundMe, Кунис с Кутчером рассказали о статусе сбора средств и о том, как они планируют использовать эти пожертвования.

Мы просто хотели дать вам краткую информацию о том, на каком этапе сбора мы находимся. Мы на полпути. Мы очень взволнованы и хотим поблагодарить каждого из вас. Это были невероятные последние 48 часов,

– говорили они.

Кутчер добавил, что в мире есть проблемы, для решения которых нужна только одна страна, а есть проблемы, для решения которых нужен остальной мир. Это одна из таких проблем.

Напомним, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Пенелопа Крус, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь .