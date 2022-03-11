Під час прямого ефіру в інстаграмі, Лето, дізнавшись, що його співрозмовник з Одеси, заспівав "Ах, Одесса, жемчужина у моря". Хлопець його підтримав, а шанувальники у коментарях висловили подяку акторові.
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Джаред Лето вже раніше підтримував Україну. Він опублікував звернення до своїх родичів та друзів з України, де заявив, що виступає проти російсько-української війни.
Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо,
– підтримав українців Джаред Лето.
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