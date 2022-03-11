Как сообщает 24 канал, британская актриса Эмилия Кларк, лучше всего известна украинскому сообществу благодаря роли Дейнерис Тарагариен в сериале "Игра престолов" от HBO, призвала своих подписчиков и поклонников присоединиться к пожертвованию всем, кто вынужден страдать от российской военной агрессии на территории Украины.

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На фото в сообщении Кларк вместе со своей собакой Тедом одета в футболку с сине-желтым флагом, что символизирует поддержку Украины и ее народа.

Мы с Тедом гордимся тем, что поддерживаем Украину. Как и невероятную, отличную команду из моего последнего проекта. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-то имела честь получить. Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за тяжких страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине.

Актриса заверила, что просматривая страшные новости, появляющиеся каждый день, создается впечатление, будто один человек ничего не может изменить. Но Эмилия убеждена, что пожертвование – хороший способ показать свою поддержку и послать немного любви.

Тем самым вы поможете с едой, водой, крышей и медицинской помощью беженцам и семьям перемещенных лиц.

Также звезда подчеркнула, что граждане США могут направить свою денежную помощь для фонда, работающего для удовлетворения медицинских нужд Министерства здравоохранения Украины.

Все желающие также могут приобрести такую же футболку, как у актрисы, отметила она, ведь изъятые средства также идут на благотворительность.



Эмилия Кларк поддержала Украину / Скриншот сообщения в инстаграмме

Артистка добавила еще один интересный способ помочь четырем украинским благотворительным организациям – это приобрести у ее хорошего друга фотографии из Киева, сделанные им в 2018 году. Все ссылки актриса оставила у себя в профиле на странице соцсети.