Як повідомляє 24 канал, британська актриса Емілія Кларк, найкраще відома українській спільнот завдяки ролі Данеріс Тарагарієн у серіалі "Гра престолів" від HBO, закликала своїх підписників та шанувальників приєднатись до пожертви усім, хто вимушений страждати від російської військової агресії на території України.

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На фото у дописі Кларк разом зі своєю собакою Тедом одягнена у футболку з синьо-жовтим прапором, що символізує підтримку України та її народу.

Ми з Тедом пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Як і неймовірну, чудову команду з мого останнього проекту. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я колись мала честь отримати. Моє серце розривається разом з багатьма іншими через тяжкі страждання, біль і горе, які переживають мільйони людей в Україні.

Акторка запевнила, що переглядаючи страшні новини, що з'являються кожен день, складається враження, наче одна людина нічого не може змінити. Але Емілія переконана, що пожертва – це гарний спосіб показати свою підтримку і послати трохи любові.

Тим самим ви допоможете з їжею, водою, дахом та медичною допомогою біженцям та сім'ям переміщених осіб.

Також зірка підкреслила, що громадяни США можуть надіслати свою грошову допомогу для фонду, який працює для задоволення медичних потреб Міністерства охорони здоров'я України.

Усі, хто бажає також можуть придбати таку ж футболку, як у акторки, зазначила вона, адже вилучені кошти також йдуть на благодійність.



Емілія Кларк підтримала Україну / Скриншот допису в інстаграмі

Артистка додала ще один цікавий спосіб допомогти чотирьом українським благодійним організаціям – це придбати у її хорошого друга фотографії з Києва, які він зробив у 2018 році. Усі посилання акторка залишила у себе в профілі на сторінці соцмережі.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Пенелопа Крус, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.