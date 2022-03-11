Про велику пожертву оскароносного актора, який нещодавно зіграв у комедії "Не дивіться вгору", писало чимало українських та західних ЗМІ. Вони пов’язували це з тим, що він має українські корені. Бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смірнова колись жила в Одесі, а у 1917 році емігрувала в Німеччину, це дійсно правда, повідомляє 24 канал.
До теми Найбагатша акторка світу Різ Візерспун закликала переказувати гроші українським сім’ям
Пожертва Леонардо Ді Капріо ЗСУ – фейк
Актор не робив пожертву у розмірі 10 мільйонів доларів. Міжнародні фахівці з перевірки фактів припустили, що це просто чутки.
Лючія Бекова, представник Міжнародного Вишеградського Фонду, повідомила агентству Reuters, що вони не знають і не мають жодної інформації про пожертву Леонардо Ді Капріо у розмірі 7,6 мільйона фунтів стерлінгів.
Міжнародний Вишеградський Фонд не оприлюднив цю інформацію,
– сказала Бекова.
Фонд також заявив: "Сьогодні фейкові новини існують у будь-якій формі. Будь ласка, стежте за офіційними джерелами, за журналістами та ЗМІ, які заслуговують на довіру, і не розповсюджуйте фейкові новини".
Представники актора поки не відповіли на запити про коментарі від західних журналістів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!