Про велику пожертву оскароносного актора, який нещодавно зіграв у комедії "Не дивіться вгору", писало чимало українських та західних ЗМІ. Вони пов’язували це з тим, що він має українські корені. Бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смірнова колись жила в Одесі, а у 1917 році емігрувала в Німеччину, це дійсно правда, повідомляє 24 канал.

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Пожертва Леонардо Ді Капріо ЗСУ – фейк

Актор не робив пожертву у розмірі 10 мільйонів доларів. Міжнародні фахівці з перевірки фактів припустили, що це просто чутки.

Лючія Бекова, представник Міжнародного Вишеградського Фонду, повідомила агентству Reuters, що вони не знають і не мають жодної інформації про пожертву Леонардо Ді Капріо у розмірі 7,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Міжнародний Вишеградський Фонд не оприлюднив цю інформацію,

– сказала Бекова.

Фонд також заявив: "Сьогодні фейкові новини існують у будь-якій формі. Будь ласка, стежте за офіційними джерелами, за журналістами та ЗМІ, які заслуговують на довіру, і не розповсюджуйте фейкові новини".

Цікаво. У статтях Insider і People пишуть, що джерело, близьке до Ді Капріо, сказало, що він зробив кілька пожертвувань, пов'язаних з Україною, але сума у розмірі 10 мільйонів доларів є хибною.

Представники актора поки не відповіли на запити про коментарі від західних журналістів.



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