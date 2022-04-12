Проєкт, який зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова, набрав у ютубі понад 3 мільйони переглядів. Після успішного показу в українському етері, серіал "І будуть люди" вирішив розширити свою географію аж до Америки.

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Серіал "І будуть люди" вийшов на Amazon Prime

Як повідомляє FILM.UA Group, права на сімейну історичну сагу були продані у Польщі, Естонії, Хорватії, Сербії, Словенії, Чорногорії, Південної Кореї, Північної та Південної Америки та інших регіонів. Тепер усі 12 епізодів серіалу з англійськими субтитрами доступні й в онлайн-кінотеатрах Amazon Prime.

Український серіал "І будуть люди" через призму людських доль показує буремні етапи 20 століття: Першу світову війну, Українську революцію, прихід радянської влади. Це наша смілива спроба зняти своє "Двадцяте століття" Бернардо Бертолуччі, своїх "Звіяних вітром" режисера Віктора Флемінга,

– зазначило FILM.UA Group.

Прем'єра перших епізодів в Україні відбулась 14 вересня 2020 року на телеканалі СТБ. Усі 12 серій проєкту можна переглянути безплатно з будь-якої країни світу на Megogo та на ютуб-каналі FILM.UA Group.

"І будуть люди" 1 серія: дивіться відео