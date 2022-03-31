Драматичний серіал "І будуть люди" є новинкою вітчизняного кінематографа, передає 24 канал. Проєкт зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова. Прем'єра перших епізодів відбулась 14 вересня на телеканалі СТБ.

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Серіал "І будуть люди" можна переглянути онлайн: всі серії

Серіал "І будуть люди" вперше за часи Незалежності відтворює на екрані справжню історію українського села і народу. Показує кричущу драму покоління, яке в вирі турбулентних подій тридцятих років було на межі знищення,

– написала у своєму інстаграмі FILM.UA Group.

"І хоч події саги відбуваються більш як сто років тому, аудиторії будуть зрозумілі мотиви, почуття та думки героїв. Бо нас із ними об'єднують вічні цінності: непереможне бажання любити, залишатися самим собою, захищати свій будинок і своїх близьких. Багато глядачів впізнають в персонажах своїх бабусь, дідусів і навіть себе, бо те, що довелося пережити їм, переживаємо ми сьогодні, – доповнила компанія.



"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі"

Тарас Шевченко

Гуманістичне послання, втілене в рядках Кобзаря, і нині залишається пророчим: і будуть люди!,

– підсумувала FILM.UA Group.

Усі 12 епізодів серіалу можна переглянути безплатно з будь-якої країни світу на Megogo та на ютуб-каналі FILM.UA Group.

Станом на 31 березня 2022 року, перша серія серіалу у ютубі набрала 3 164 330 мільйонів переглядів. Кожен епізод містить субтитри англійською мовою.

"І будуть люди" 1 серія: дивіться відео

"І будуть люди" 2 серія: дивіться відео