Драматический сериал "И будут люди" – новинка отечественного кинематографа, передает 24 канал. Проект был снят по одноименному роману Анатолия Димарова. Премьера первых эпизодов прошла 14 сентября на телеканале СТБ.

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Сериал "И будут люди" можно просмотреть онлайн: все серии

Сериал "И будут люди" впервые за время Независимости воспроизводит на экране настоящую историю украинского села и народа. Показывает вопиющую драму поколения, которое в водовороте турбулентных событий тридцатых годов было на грани уничтожения,

– написала в своем инстаграме FILM.UA Group.

"И хотя события саги происходят более ста лет назад, аудитории будут понятны мотивы, чувства и мнения героев. Потому что нас с ними объединяют вечные ценности: непобедимое желание любить, оставаться самим собой, защ ищать свой дом и своих близких. Многие зрители узнают в персонажах своих бабушек, дедушек и даже себя, ибо то, что пришлось пережить им, переживаем мы сегодня, – дополнила компания.

"И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет иметь,

И будут люди на земле"

Тарас Шевченко

Гуманистическое послание, воплощенное в строках Кобзаря, и ныне остается пророческим: и будут люди!,

– подытожила FILM.UA Group.

Все 12 эпизодов сериала можно просмотреть бесплатно из любой страны мира на Megogo и на ютуб-канале FILM.UA Group.

По состоянию на 31 марта 2022 года первая серия сериала в ютубе набрала 3 164 330 миллионов просмотров. Каждый эпизод содержит субтитры на английском языке.

"И будут люди" 1 серия: смотрите видео

"И будут люди" 2 серия: смотрите видео