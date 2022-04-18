За словами Голови Держкіно Марини Кудерчук, участь російських фільмів на Каннському кінофестивалі, коли в Україні триває російсько-українська війна, є неприпустимою. Це може змінити фокус з боротьби українців за свободу на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру.

Україна в Каннах "Бачення метелика": у Каннському фестивалі візьме участь український фільм про війну

Держкіно вимагає виключити російський фільм з програми Каннського фестивалю

Кудерчук звернулася до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра. "Всупереч заклику України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, – в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського", – повідомила вона.

За словами Голови Держкіно, "українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, – хоча, звісно, теж обрали б можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші".

Держкіно знову звертається до Каннського фестивалю із закликом не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі,

– заявила Марина Кудерчук.

"Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру", – підсумувала вона.

Варто зауважити, що на 75-й Каннському кінофестивалі, який триватиме з 17 по 28 травня 2022 року, в конкурсі "Особливий погляд" змагатиметься український фільм про війну "Бачення метелика". Його зняв режисер Максим Наконечний.