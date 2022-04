Сообщение 14 апреля о том, что Канны собираются открыть фильмом под названием Z, вызвало ужас в украинском киномире, недовольство получило все большую поддержку в более широком киномире. Тогда Украинский институт направил официальное письмо Каннского кинофестиваля и французского режиссера Мишеля Азанавичюса с просьбой переименовать его премьерный фильм "Z".

Мишель Азанавичюс поддержал Украину и сменил название фильма, который откроет Каннский кинофестиваль

Учитывая символическое значение, которое буква Z приобрела с начала войны в Украине, и по просьбе украинских кинематографистов я решил изменить название моего фильма,

– говорится в заявлении Азанавичюса в понедельник.

"Возможно, это название было смешным, когда мы закончили фильм несколько месяцев назад, но сейчас это совсем не так, и я не могу его оставить. Мой фильм был создан для того, чтобы доставлять радость, и я не хочу, чтобы меня ассоциировали с этой войной ни в какой форме", – продолжил он.

Азанавичюс поблагодарил партнеров по производству, прокату, маркетингу и показу фильма за поддержку его решения об изменении названия. Каннский кинофестиваль также поддержал это решение.

Этим выбором режиссер, продюсеры и дистрибьютор фильма, Каннский фестиваль и, соответственно, все французское кино отмечают свою солидарность со страдающим украинским народом и с силой подтверждают свое неприятие вторжения в Украину российской армии,

– говорится в заявлении, опубликованном после объявления об изменении названия.

Что известно о фильме "Реж"

Фильм является римейком на французском языке культового хита японского режиссера Shinichirou Ueda 2017 года One Cut Of The Dead. Съемки прошли весной 2021 года в Париже.

Актерский состав ансамбля возглавляют Ромен Дюрис и Беренис Бежо, а также другие актеры, в частности, Финнеган Олдфилд, Жан-Паскаль Зади, Лайес Салем и Луана Байрами.

"Реж": смотрите трейлер к фильму