Повідомлення 14 квітня про те, що Канни збираються відкрити фільмом під назвою Z, викликало жах в українському кіносвіті, невдоволення отримало чимраз більшу підтримку в ширшому кіносвіті. Тоді Український інститут надіслав офіційний лист до Каннського кінофестивалю та французького режисера Мішеля Азанавічуса з проханням перейменувати його прем’єрний фільм "Z".

Мішель Азанавічус підтримав Україну і змінив назву фільму, який відкриє Каннський кінофестиваль

З огляду на символічне значення, яке буква Z набула з початку війни в Україні, і на прохання українських кінематографістів я вирішив змінити назву мого фільму,

– йдеться у заяві Азанавічуса у понеділок.

"Можливо, ця назва була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але зараз це зовсім не так, і я не можу його залишити. Мій фільм був створений для того, щоб приносити радість, і я не хочу, щоб мене асоціювали з цією війною у жодній формі", – продовжив він.

Азанавічюс подякував партнерам з виробництва, прокату, маркетингу та показу фільму за підтримку його рішення про зміну назви. Каннський кінофестиваль також підтримав це рішення.

Цим вибором режисер, продюсери та дистриб'ютор фільму, Каннський фестиваль і, відповідно, все французьке кіно відзначають свою солідарність з українським народом, який страждає, та з силою підтверджують своє неприйняття вторгнення в Україну російської армії,

– йдеться у заяві, опублікованій після оголошення про зміну назви.

Що відомо про фільм "Ріж"

Фільм є рімейком французькою мовою культового хіта японського режисера Shinichirou Ueda 2017 року One Cut Of The Dead. Зйомки відбулися навесні 2021 року в Парижі.

Акторський склад ансамблю очолюють Ромен Дюріс та Береніс Бежо, а також інші актори, зокрема Фіннеган Олдфілд, Жан-Паскаль Заді, Лайєс Салем та Луана Байрамі.

"Ріж": дивіться трейлер до фільму