Напередодні Каннського кінофестивалю, редакція Кіно 24 поспілкувалася з режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком та продюсеркою Олександрою Костіною про фільм "Памфір". Ми обговорили особливості стрічки, світова прем’єра якої відбудеться в Каннах 21 травня, а також режисер обґрунтував участь російського фільму "Дружина Чайковського" Кирила Серебреннікова в програмі Канн.

Читайте повне інтерв’ю Нас не знищити, – інтерв’ю з авторами фільму "Памфір" про Канни та унікальність українців

Яку загрозу несе російський фільм Серебреннікова у Каннах

Дмитро Сухолиткий-Собчук вважає цю ситуацію доволі прецедентною. Адже в нас є низка російських діячів, яким приписують таке дисидентське вбрання.

Ви знаєте, якщо говорити про цих авторів, то багато з них в опозиції до російської влади. І це, власне, на перший погляд, є тригером, який працює для іноземців: що вони підтримують людей, які нібито мають інші погляди й, що не вся Росія така. І це є найбільшою оманою.

Чимало людей, за його словами, навіть інтелектуалів, однаково є інструментом російської пропаганди. Як? "Вони можуть цього не робити, але їх використовують як фігуру, яка є по суті також адвокатською інтелігенцією для всіх, хто має паспорт цієї держави. І коли фільм російського режисера про російського композитора там (в Каннах, – 24 канал), то це мається на увазі: не всі росіяни такі", – зазначив він.

Як повідомив Дмитро, цей меседж має звучати не для іноземців, вони мають ретранслювати свої погляди для своєї ж держави: "Якщо вони збираються бути совістю своєї країни, то мають нею бути для своїх же".

А для всього цивілізованого світу, це, вважає автор "Памфіру, загравання в жертв режиму, який там є і, "якщо говорити про якісь випадки, то якраз фільм Кирила був фінансований за російські кошти".

Це підтримка фільму російського режисера про російського композитора, що нам знову дасть цей образ відбілювання. Тому на період війни варто це відбілювання припинити. Воно працює на руку всій пропаганді, на руку російської присутності всюди.

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"Тобто вона є в усіх сферах: література, театр, кіно, живопис і так далі. Це має працювати, як ознака того, що весь цивілізований світ розуміє, що навіть, якщо цей російський діяч є в опозиції, це є частиною загальної російської пропаганди та є сенс поставити це все на велику паузу", – продовжив Дмитро.

Треба відмовлятися від участі російських і делегацій, і митців. Ось тоді це стане ознакою того, що міжнародна спільнота розуміє, як вони допомагають нам, а не їм.

Тому, коли ми говоримо про війну, то, за словами режисера, є дві сторони: або ви постачаєте зброю нам, а не продаєте їм, або ви на їхній стороні, або на нашій. "Мені здається, у цьому випадку це якраз і є така необхідність зупиняти максимально все, що пов’язано з російською культурою і її присутністю в будь-яких сферах впливу", – підсумував він.