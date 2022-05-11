В канун Каннского кинофестиваля, редакция Кино 24 пообщалась с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной о фильме "Памфир". Мы обсудили особенности ленты, мировая премьера которой состоится в Каннах 21 мая, а также режиссер обосновал участие российского фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в программе Канн.

Читайте полное интервью Нас не уничтожить, – интервью с авторами фильма "Памфир" о Каннах и уникальности украинцев

Какую угрозу несет российский фильм Серебренникова в Каннах

Дмитрий Сухолиткий-Собчук считает эту ситуацию достаточно прецедентною. Ведь у нас есть ряд российских деятелей, которым приписывают такой диссидентский наряд.

Вы знаете, если говорить об этих авторах, то многие из них в оппозиции к российским властям. И это, по сути, на первый взгляд, является триггером, который работает для иностранцев: что они поддерживают людей, якобы имеющих другие взгляды и что не вся Россия такова. И это является самым большим заблуждением.

Многие, по его словам, даже интеллектуалы, все равно есть инструментом русской пропаганды. Как? "Они могут этого не делать, но их используют как фигуру, которая есть по сути, также адвокатской интеллигенцией для всех, кто имеет паспорт этого государства. И когда фильм российского режиссера о российском композиторе там (в Каннах, – 24 канал), то это подразумевается: не все россияне такие”, – отметил он.

Как сообщил Дмитрий, этот месседж должен звучать не для иностранцев, они должны ретранслировать свои взгляды для своего государства: "Если они собираются быть совестью своей страны, то должны ею быть для своих же".

А для всего цивилизованного мира, это, считает автор "Памфира, заигрывание у жертв имеющегося там режима и, "если говорить о каких-то случаях, то как раз фильм Кирилла был финансирован за российские средства".

Это поддержка фильма русского режиссера о русском композиторе, что нам снова даст этот образ отбеливания. Поэтому на период войны следует это отбеливание прекратить. Оно работает на руку всей пропаганде, на руку русскому присутствию повсюду.

Читайте также "Наши голоса должны звучать везде": почему фильмы об Украине должны быть в Каннах

"То есть она есть во всех сферах: литература, театр, кино, живопись и так далее. Это должно работать, как признак того, что весь цивилизованный мир понимает, что даже если этот российский деятель есть в оппозиции, это есть частью всеобщей российской пропаганды и есть смысл поставить это все на большую паузу", – продолжил Дмитрий.

Надо отказываться от участия русских и делегаций и художников. Вот тогда это станет признаком того, что международное сообщество понимает, как они помогают нам, а не им.

Поэтому, когда мы говорим о войне, то, по словам режиссера, есть две стороны: либо вы поставляете нам оружие, а не продаете им, либо вы на их стороне, либо на нашей. "Мне кажется, в этом случае это как раз и есть такая необходимость останавливать максимально все, что связано с русской культурой и ее присутствием в любых областях влияния", – подытожил он.