Серпень 2022 року потішить нас гарячими новинками, фільмами, які останнім часом у всіх на устах. Серед них: блокбастери, комедії, мультфільми, драми та жахи, і, навіть мультфільми.
Дізнавайтеся більше "Памфір", "Носоріг, "Бачення метелика": успіхи українських фільмів за кордоном у липні 2022 року
Кінопрем’єри серпня 2022 року: добірка
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Маленька мама
Прем’єра: 4 серпня
Жанр: драма
За сюжетом восьмирічна Неллі допомагає батькам розбирати речі в домі померлої бабусі та допитливо вивчає околиці. Раптом дівчинка зустрічає в лісі ровесницю, ніби близнючка, схожу на неї саму. Нову подругу звуть так само як маму Неллі.
"Маленька мама": дивіться трейлер
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Швидкісний поїзд
Прем’єра: 11 серпня
Жанр: екшн, комедія, трилер
"Швидкісний поїзд" — це комедійний бойовик, в якому Бред Пітт грає невдаху-вбивцю, який хоче добре виконати свою роботу, перш ніж йому доведеться боротися з низкою небезпечних супротивників на борту надшвидкісного пасажирського експреса. Фільм ґрунтується на романі Котаро Ісакі 2010 року.
"Швидкісний поїзд": дивіться трейлер
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Снайпер. Білий ворон
Прем’єра: 24 серпня
Жанр: воєнна драма, бойовик
Події відбуваються у 2013 році. За сюжетом ви побачите пацифіста-дивака Миколу, який проводить екологічний експеримент. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він живе у власноруч виритій Норі — на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Проте їхній наївний світ руйнується з початком війни на Донбасі...
"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер
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Після. Довго і щасливо
Прем’єра: 25 серпня
Жанр: драма, мелодрама
"Після. Довго і щасливо" продовжує серію однойменних фільмів Кастіль Лендон, які вже стали легендарними й улюбленими молоді. У основі сюжету усіх частин – романи американської письменниці Анни Тодд. У картині – незаперечне кохання Тесси та Хардіна, яке з кожним новим випробуванням стає ще міцніше і пристрасніше.
"Після. Довго і щасливо": дивіться трейлер
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Тато зможе!
Прем’єра: 25 серпня
Жанр: комедія
За сюжетом, батько намагається віднайти свою дочку, яку залишив, коли вона була ще зовсім крихітною. Дізнавшись, що у свої 50 вона викладає хореографію, вирішив записатися до неї на заняття. Тільки є одна особливість – Тоні ненавидить танцювати.
"Тато зможе!": дивіться трейлер
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Там, де співають раки
Прем’єра: 25 серпня
Жанр: драма, детектив
Юна дівчина Кайя роками відлякувала сусідів та знайомих, живучи серед безкрайніх просторів Північної Кароліни. Проте одного разу сталася страшна подія – вбили місцевого хлопця. У скоєному звинуватили Кайю. Понад усе героїня намагатиметься довести свою непричетність і знайти своє місце під сонцем. Однак, чим далі в ліс, тим більше дров…
"Там, де співають раки!": дивіться трейлер
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Я кохаю свого тата
Прем’єра: 25 серпня
Жанр: комедія
У цьому фільмі покажуть історію Чака, який прагне покращити стосунки з сином, але є одна проблема – хлопець заблокував тата у соцмережах. Батько шукає інші шляхи до зустрічі з сином: створює фейковий акаунт і починає з ним спілкування під виглядом молоденької офіціантки. Витівка Чака заходить надто далеко… – його син закохується в уявну дівчину і тепер мріє побачитися з нею особисто.
"Я кохаю свого тата": дивіться трейлер