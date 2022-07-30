Поки триває війна Росії проти України, наші фільми вже побачили такі країни: Угорщина, Туреччина, Італія, Швейцарія, Чехія, США, Канада, Іспанія, Польща та Німеччина. Кінозаходи у світі стали потужним майданчиком, аби показати нашу культуру і розповісти світові більше про війну та геноцид українців.

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Стрічка стала найкращою на польському фестивалі Любуське кіноліто (Lubuskie Lato Filmowe), що відбувався у Лаґуві. Стрічка отримала гран-прі фестивалю – "Золоте гроно".

Режисер не був присутнім на заході, адже захищає Україну в лавах ЗСУ. Він зараз на Донбасі, у гарячій точці цієї війни. Попри все, йому вдалося записати відеозвернення до фестивальної публіки. Сенцов подякував за підтримку поляків: "З такими друзями ми обов’язково переможемо".

Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лаґуві... Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі,
– зазначив Олег.

"Носоріг": дивіться трейлер

Дебютний фільм "Ти – космос" (U are the Universe) українського режисера Павла Острікова став переможцем професійної секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю. Через повномасштабну війну частина індустрійної секції ОМКФ пройшла на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Фільм отримав приз від Barrandov Studio у розмірі 10 тисяч євро.

"Ми дуже вдячні журі WIP та підтримці Barrandov Studio, і ОМКФ, завдяки якому українські фільми мали змогу бути представленими на МКФ у Карлових Варах", – зазначила продюсерка фільму Анна Яценко.

Ми маємо всі шанси доробити фільми, знайти потенційних партнерів і заявити про Україну. Життя триває і наша індустрія продовжує існувати, навіть в ці важкі воєнні часи,
– зазначила продюсерка фільму Анна Яценко.

"Ти – космос": дивіться фільм


Кадр з фільму "Ти – космос" / Фото пресслужби стрічки

Картина отримала нагороду на European Film Festival Palić у Сербії. "Памфір" отримав нагороду THE PALIĆ TOWER за найкращу режисуру від міжнародного журі та Спеціальну відзнаку від журі FIPRESCI.

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Головний герой фільму "Памфір" Олександр Яцентюк / Фото пресслужби

Фільм отримав нагороду на European Film Festival Palić у Сербії. Міжнародне журі критиків 29-го Фестивалю європейського кіно у Паличі визнало фільм Максима Наконечного найкращим у конкурсній програмі "Паралелі та зустрічі".

Найвищий рівень створення кіно від перспективного молодого режисера дає нам надію, що європейське кіно має дуже світле майбутнє,
– міжнародне журі критиків European Film Festival Palić.


Постер до фільму "Бачення метелика" / Кіноріум

Драму "Погані дороги" Наталки Ворожбит показали в історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі-Гілз. Метою цієї презентації було показати, як триває 8-річна російсько-українська війна та зібрати кошти для постраждалих сімей, мешканцям міста Мар'їнка на Донеччині.

На показ української стрічки приїхала й Наталка Ворожбит та продюсер Дмитро Мінзянов. Серед глядачів кіно – голлівудські актори, учасники комісії кіноакадемії Оскар та українські волонтери. "Я дуже багато разів бачив цей фільм, але для мене важливо було знаходитись в залі й побачити реакцію людей", – поділився Мінзянов.

Фільм надзвичайно потужний, про те, що війна може зробити з людьми, і на що люди здатні за певних обставин,
– сказав Берт Шеплі.

"Погані дороги": дивіться трейлер

Візьміть до уваги Найпопулярніші фільми та серіали літа 2022 року за версією IMDb

Світова прем’єра створеного за підтримки Держкіно фільму Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" відбудеться на ювілейному, 75-му Міжнародному кінофестивалі у Локарно.

Мене завжди глибоко зворушували історії, в основі яких лежать гострі моральні питання – історії, які спонукають героїв робити складний компромісний вибір. Всі ми впевнені, що добре знаємо, ким ми є, що всі ми маємо чіткі маркери, де біле і чорне, коли мова йде про моральний вибір. Та чи дійсно це так?,
– режисерка Крістіна Тинькевич.

75-й Міжнародний кінофестиваль у Локарно відбудеться з 3 до 13 серпня 2022 року.


Постер до фільму "Як там Катя?" / Фото пресслужби картини

Стрічка Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман" стала фільмом-закриттям I Will Tell International Film Festival. Показ пройшов у найстарішому кінотеатрі Лондона The Prince Charles Cinema, яким опікується особисто Принц Чарльз.

Протягом всього перегляду стрічки глядач пов’язував події, котрі відбувалися 100 роки тому в Будинку "Слово", із подіями сьогодення та війни. Відчувалося, що фільм не залишив лондонську публіку байдужою,
– режисер Тарас Томенко.


Кадр з фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" / Фото Держкіно

Світова прем’єра нового фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" відбудеться на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Стрічка змагатиметься за головну нагороду конкурсної програми Orizzonti La Biennale di Venezia 2022.

У часи війни важко оцінити важливість потрапляння фільму в офіційну програму на фестиваль класу А – такий, як Венеційський. Так, це малесенька перемога – адже нашу культуру визнають. Так, наш прапор і наша країна будуть представлені на форумі, гідному, наприклад, Ліги Чемпіонів або Чемпіонату Світу – тільки в кіно,
– поділився Антоніо Лукіч.

"Чи важливо це для суспільства? – ставить питання режисер. – Я не соціальний аналітик і не можу цього передбачити. Ми робили цей фільм самовіддано для наших людей і мріємо про те, щоб якомога більше наших людей змогли його подивитись в наших кінотеатрах та отримати емоцію. А фестивалі – це хороший початок цієї подорожі фільму, який з часом буде жити своє окреме життя, за що ми їм дуже вдячні. В мирні часи це могло б запаморочити голову та змусити пишатись, а зараз це, скоріше, привід бути почутим, бодай у колі кіноіндустрії та прихильників кіно у всьому світі. Почутим мовою цікавого кіно та актуальних тем сьогодення та майбутнього".

79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 31 серпня до 10 вересня 2022 року.


Фільм Антоніо Лукіча поїде на Венеційський міжнародний кінофестиваль / Фото пресслужби фільму

На Сараєвському кінофестивалі, який є головним кінофестивалем на Балканах та одним із найбільших у Європі, покажуть низку українських фільмів, зокрема:

  • "Клондайк" Марини Ер Горбач;
  • "Літургія протитанкових перешкод" Дмитра Сухолиткого-Собчука;
  • "Щоденник нареченої Христа" Марти Смеречинської;
  • "Крихка пам'ять" Ігоря Іванька;
  • "Поки тут тихо" Новруза Хікмета та Олени Подолянко;
  • "Аналогія простору" Олександр Хойсан.

Кожного року відвідувачами стають чимало голлівудських зірок; кінофестиваль залучає понад 100 тисяч глядачів. Sarajevo Film Festival 2022 пройде з 12 до 19 серпня 2022 року.