Поки триває війна Росії проти України, наші фільми вже побачили такі країни: Угорщина, Туреччина, Італія, Швейцарія, Чехія, США, Канада, Іспанія, Польща та Німеччина. Кінозаходи у світі стали потужним майданчиком, аби показати нашу культуру і розповісти світові більше про війну та геноцид українців.

Успіхи українських фільмів за кордоном у липні 2022 року

"Носоріг" Олега Сенцова

Стрічка стала найкращою на польському фестивалі Любуське кіноліто (Lubuskie Lato Filmowe), що відбувався у Лаґуві. Стрічка отримала гран-прі фестивалю – "Золоте гроно".

Режисер не був присутнім на заході, адже захищає Україну в лавах ЗСУ. Він зараз на Донбасі, у гарячій точці цієї війни. Попри все, йому вдалося записати відеозвернення до фестивальної публіки. Сенцов подякував за підтримку поляків: "З такими друзями ми обов’язково переможемо".

Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лаґуві... Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі,

– зазначив Олег.

"Носоріг": дивіться трейлер

"Ти – космос" Павла Острікова

Дебютний фільм "Ти – космос" (U are the Universe) українського режисера Павла Острікова став переможцем професійної секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю. Через повномасштабну війну частина індустрійної секції ОМКФ пройшла на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Фільм отримав приз від Barrandov Studio у розмірі 10 тисяч євро.

"Ми дуже вдячні журі WIP та підтримці Barrandov Studio, і ОМКФ, завдяки якому українські фільми мали змогу бути представленими на МКФ у Карлових Варах", – зазначила продюсерка фільму Анна Яценко.

Ми маємо всі шанси доробити фільми, знайти потенційних партнерів і заявити про Україну. Життя триває і наша індустрія продовжує існувати, навіть в ці важкі воєнні часи,

– зазначила продюсерка фільму Анна Яценко.

"Ти – космос": дивіться фільм



Кадр з фільму "Ти – космос" / Фото пресслужби стрічки

"Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука

Картина отримала нагороду на European Film Festival Palić у Сербії. "Памфір" отримав нагороду THE PALIĆ TOWER за найкращу режисуру від міжнародного журі та Спеціальну відзнаку від журі FIPRESCI.

Головний герой фільму "Памфір" Олександр Яцентюк / Фото пресслужби

"Бачення метелика" Максима Наконечного

Фільм отримав нагороду на European Film Festival Palić у Сербії. Міжнародне журі критиків 29-го Фестивалю європейського кіно у Паличі визнало фільм Максима Наконечного найкращим у конкурсній програмі "Паралелі та зустрічі".

Найвищий рівень створення кіно від перспективного молодого режисера дає нам надію, що європейське кіно має дуже світле майбутнє,

– міжнародне журі критиків European Film Festival Palić.



Постер до фільму "Бачення метелика" / Кіноріум

Світові прем’єри українського кіно у 2022 році

"Погані дороги" показали у Каліфорнії

Драму "Погані дороги" Наталки Ворожбит показали в історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі-Гілз. Метою цієї презентації було показати, як триває 8-річна російсько-українська війна та зібрати кошти для постраждалих сімей, мешканцям міста Мар'їнка на Донеччині.

На показ української стрічки приїхала й Наталка Ворожбит та продюсер Дмитро Мінзянов. Серед глядачів кіно – голлівудські актори, учасники комісії кіноакадемії Оскар та українські волонтери. "Я дуже багато разів бачив цей фільм, але для мене важливо було знаходитись в залі й побачити реакцію людей", – поділився Мінзянов.

Фільм надзвичайно потужний, про те, що війна може зробити з людьми, і на що люди здатні за певних обставин,

– сказав Берт Шеплі.

"Погані дороги": дивіться трейлер

"Як там Катя?" Крістіни Тинькевич у Швейцарії

Світова прем’єра створеного за підтримки Держкіно фільму Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" відбудеться на ювілейному, 75-му Міжнародному кінофестивалі у Локарно.

Мене завжди глибоко зворушували історії, в основі яких лежать гострі моральні питання – історії, які спонукають героїв робити складний компромісний вибір. Всі ми впевнені, що добре знаємо, ким ми є, що всі ми маємо чіткі маркери, де біле і чорне, коли мова йде про моральний вибір. Та чи дійсно це так?,

– режисерка Крістіна Тинькевич.

75-й Міжнародний кінофестиваль у Локарно відбудеться з 3 до 13 серпня 2022 року.



Постер до фільму "Як там Катя?" / Фото пресслужби картини

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка у Лондоні

Стрічка Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман" стала фільмом-закриттям I Will Tell International Film Festival. Показ пройшов у найстарішому кінотеатрі Лондона The Prince Charles Cinema, яким опікується особисто Принц Чарльз.

Протягом всього перегляду стрічки глядач пов’язував події, котрі відбувалися 100 роки тому в Будинку "Слово", із подіями сьогодення та війни. Відчувалося, що фільм не залишив лондонську публіку байдужою,

– режисер Тарас Томенко.



Кадр з фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" / Фото Держкіно

"Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, Італія

Світова прем’єра нового фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" відбудеться на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Стрічка змагатиметься за головну нагороду конкурсної програми Orizzonti La Biennale di Venezia 2022.

У часи війни важко оцінити важливість потрапляння фільму в офіційну програму на фестиваль класу А – такий, як Венеційський. Так, це малесенька перемога – адже нашу культуру визнають. Так, наш прапор і наша країна будуть представлені на форумі, гідному, наприклад, Ліги Чемпіонів або Чемпіонату Світу – тільки в кіно,

– поділився Антоніо Лукіч.

"Чи важливо це для суспільства? – ставить питання режисер. – Я не соціальний аналітик і не можу цього передбачити. Ми робили цей фільм самовіддано для наших людей і мріємо про те, щоб якомога більше наших людей змогли його подивитись в наших кінотеатрах та отримати емоцію. А фестивалі – це хороший початок цієї подорожі фільму, який з часом буде жити своє окреме життя, за що ми їм дуже вдячні. В мирні часи це могло б запаморочити голову та змусити пишатись, а зараз це, скоріше, привід бути почутим, бодай у колі кіноіндустрії та прихильників кіно у всьому світі. Почутим мовою цікавого кіно та актуальних тем сьогодення та майбутнього".

79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 31 серпня до 10 вересня 2022 року.



Фільм Антоніо Лукіча поїде на Венеційський міжнародний кінофестиваль / Фото пресслужби фільму

Українське кіно на Сараєвському кінофестивалі, Боснія і Герцеґовина

На Сараєвському кінофестивалі, який є головним кінофестивалем на Балканах та одним із найбільших у Європі, покажуть низку українських фільмів, зокрема:

"Клондайк" Марини Ер Горбач;

"Літургія протитанкових перешкод" Дмитра Сухолиткого-Собчука;

"Щоденник нареченої Христа" Марти Смеречинської;

"Крихка пам'ять" Ігоря Іванька;

"Поки тут тихо" Новруза Хікмета та Олени Подолянко;

"Аналогія простору" Олександр Хойсан.

Кожного року відвідувачами стають чимало голлівудських зірок; кінофестиваль залучає понад 100 тисяч глядачів. Sarajevo Film Festival 2022 пройде з 12 до 19 серпня 2022 року.