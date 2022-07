Пока идет война России против Украины, наши фильмы уже увидели такие страны: Венгрия, Турция, Италия, Швейцария, Чехия, США, Канада, Испания, Польша и Германия. Киномеры в мире стали мощной площадкой, чтобы показать нашу культуру и рассказать миру больше о войне и геноциде украинцев.

Успехи украинских фильмов за рубежом в июле 2022 года

"Носорог" Олега Сенцова

Лента стала лучшей на польском фестивале Любушское кинолето (Lubuskie Lato Filmowe), который проходил в Лагуве. Лента получила гран-при фестиваля – "Золотое гроздье".

Режиссер не присутствовал на мероприятии, ведь защищает Украину в рядах ВСУ. Он сейчас в Донбассе, в горячей точке этой войны. Несмотря на все, ему удалось записать видеообращение к фестивальной публике. Сенцов поблагодарил за поддержку поляков: "С такими друзьями мы обязательно победим".

Я был очень рад узнать, что наш фильм "Носорог" победил на фестивале в Лагуве... Я там был со своим первым фильмом "Гамер", который получил специальный приз, но сейчас "Носорог" получил главную награду и для меня это очень приятно, потому что на этом проекте работало много людей из Польши,

– отметил Олег.

"Ты – космос" Павла Острикова

Дебютный фильм "Ты – космос" (U are the Universe) украинского режиссера Павла Острикова стал победителем профессиональной секции Work in Progress Одесского международного кинофестиваля. Из-за полномасштабной войны часть индустрийной секции ОМКФ прошла на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Фильм получил приз от Barrandov Studio в размере 10 тысяч евро.

"Мы очень благодарны жюри WIP и поддержке Barrandov Studio, и ОМКФ, благодаря которому украинские фильмы могли быть представлены на МКФ в Карловых Варах", – отметила продюсер фильма Анна Яценко.

У нас есть все шансы доделать фильмы, найти потенциальных партнеров и заявить об Украине. Жизнь продолжается и наша индустрия продолжает существовать, даже в эти трудные военные времена,

– отметила продюсер фильма Анна Яценко.

Кадр из фильма "Ты – космос" / Фото пресс-службы фильма

"Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука

Картина получила награду на European Film Festival Palić в Сербии. "Памфир" получил награду THE PALIĆ TOWER за лучшую режиссуру от международного жюри и Специальное отличие от жюри FIPRESCI.

Главный герой фильма "Памфир" Александр Яцентюк / Фото прессслужбы

"Видение бабочки" Максима Наконечного

Фильм получил награду в European Film Festival Palić в Сербии. Международное жюри критиков 29-го Фестиваля европейского кино в Паличе признало фильм Максима Наконечного лучшим в конкурсной программе "Параллели и встречи".

Самый высокий уровень создания кино от перспективного молодого режиссера дает нам надежду, что европейское кино имеет очень светлое будущее.

– международное жюри критиков European Film Festival Palić



Постер к фильму "Видение бабочки" / Кинориум

Мировые премьеры украинского кино в 2022 году

"Плохие дороги" показали в Калифорнии

Драму "Плохие дороги" Наталии Ворожбит показали в историческом кинотеатре Сабан, что в Беверли-Гилз. Целью этой презентации было показать, как идет 8-летняя российско-украинская война и собрать средства для пострадавших семей, жителям города Марьинка Донецкой области.

На показ украинской картины приехала и Наталья Ворожбит и продюсер Дмитрий Минзянов. Среди зрителей кино – голливудские актеры, участники комиссии киноакадемии Оскар и украинские волонтеры. "Я очень много раз видел этот фильм, но мне важно было находиться в зале и увидеть реакцию людей", – поделился Минзянов.

Фильм чрезвычайно мощный, о том, что война может сделать с людьми, и на что люди способны при определенных обстоятельствах,

– сказал Берт Шепли.

"Как там Катя?" Кристины Тинькевич в Швейцарии

Мировая премьера созданного при поддержке Госкино фильма Кристины Тинькевич "Как там Катя?" состоится на юбилейном, 75-м Международном кинофестивале в Локарно.

Меня всегда глубоко трогали истории, в основе которых лежат острые моральные вопросы – истории, побуждающие героев делать сложный компромиссный выбор. Все мы уверены, что хорошо знаем, кем являемся, что у нас есть четкие маркеры, где белое и черное, когда речь идет о моральном выборе. Да действительно ли это так?

– режиссер Кристина Тинькевич.

75-й Международный кинофестиваль в Локарно состоится с 3 по 13 августа 2022 года .



Постер фильма "Как там Катя?" / Фото прессслужбы картины

"Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко в Лондоне

Лента Тараса Томенко "Дом "Слово". Бесконечный роман" стала фильмом-закрытием I Will Tell International Film Festival. Показ прошел в старейшем кинотеатре Лондона The Prince Charles Cinema, которым занимается лично Принц Чарльз.

На протяжении всего просмотра фильма зритель связывал события, происходившие 100 лет назад в Доме "Слово", с событиями сегодняшнего дня и войны. Чувствовалось, что фильм не оставил лондонскую публику равнодушной,

– режиссер Тарас Томенко.



Кадр из фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" / Фото Госкино

"Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, Италия

Мировая премьера нового фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" состоится на 79-м Венецианском международном кинофестивале. Лента сразится за главную награду конкурсной программы Orizzonti La Biennale di Venezia 2022.

Во время войны трудно оценить важность попадания фильма в официальную программу на фестиваль класса А – такой, как Венецианский. Да, это крошечная победа – ведь нашу культуру признают. Да, наш флаг и наша страна будут представлены на форуме, достойном, например, Лиги Чемпионов или Чемпионата Мира – только в кино,

– поделился Антонио Лукич.

"Важно ли это для общества? – задает вопрос режиссер. – Я не социальный аналитик и не могу этого предсказать. Мы делали этот фильм самоотверженно для наших людей и мечтаем о том, чтобы как можно больше наших людей смогли его посмотреть в наших кинотеатрах и получить эмоцию. А фестивали – это хорошее начало этого путешествия фильма, который со временем будет жить свою отдельную жизнь, за что мы им очень благодарны. В мирные времена это могло бы головокружить и заставить гордиться, а сейчас это, скорее, повод быть услышанным, хоть в кругу киноиндустрии и поклонников кино во всем мире. Услышан язык интересного кино и актуальных тем настоящего и будущего".

79-й Венецианский международный кинофестиваль состоится с 31 августа по 10 сентября 2022 года.



Фильм Антонио Лукича поедет на Венецианский международный кинофестиваль / Фото пресс-службы фильма

Украинское кино на Сараевском кинофестивале, Босния и Герцеговина

На Сараевском кинофестивале, который является главным кинофестивалем на Балканах и одним из самых больших в Европе, покажут ряд украинских фильмов, в частности:

"Клондайк" Марины Эр Горбач;

"Литургия противотанковых препятствий" Дмитрия Сухолиткого-Собчука;

"Дневник невесты Христа" Марты Смеречинской;

"Хрупкая память" Игоря Иванько;

"Пока здесь тихо" Новруза Хикмета и Елены Подолянко;

"Аналогия пространства" Александр Хойсан.

Каждый год посетителями становятся немало голливудских звезд; кинофестиваль привлекает более 100 тысяч зрителей. Sarajevo Film Festival 2022 пройдет с 12 по 19 августа 2022 года.