Пока идет война России против Украины, наши фильмы уже увидели такие страны: Венгрия, Турция, Италия, Швейцария, Чехия, США, Канада, Испания, Польша и Германия. Кинособытия в мире стали мощной площадкой, чтобы показать нашу культуру и рассказать миру больше о войне и геноциде украинцев.

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Успехи украинских фильмов за рубежом: "Носорог" и "Плохие дороги"

"Носорог" Олега Сенцова получил гран-при кинофестиваля в Польше

Польский фестиваль "Любушское кинолето" (Lubuskie Lato Filmowe) объявил победителей. Криминальная драма Олега Сенцова получила гран-при фестиваля "Золотая гроздь".

Режиссер не присутствовал на мероприятии, ведь защищает Украину в рядах ВСУ. Он сейчас в Донбассе, в горячей точке этой войны. Несмотря на все, ему удалось записать видеообращение к фестивальной публике. Сенцов поблагодарил за поддержку поляков: "С такими друзьями мы обязательно победим".

Я был очень рад узнать, что наш фильм "Носорог" победил на фестивале в Лагуве... Я там был со своим первым фильмом "Гамер", который получил специальный приз, но сейчас "Носорог" получил главную награду и для меня это очень приятно, потому что на этом проекте работало много людей из Польши,

– отметил Олег.

Он дополнил, что оператор фильма "Носорог" – его друг Богумил Годфрейув из Польши. Еще один его друг Дариуш Яблонский, "без которого этот фильм никогда бы не случился…". "Я очень благодарен всем за помощь в создании фильма… Я надеюсь, что мы победим, мне удастся выжить, я буду снимать кино и еще к вам приеду", – сказал Олег Сенцов.

Олег Сенцов обратился к полякам: смотрите видео

Сюжет фильма "Носорог"

"Носорог" рассказывает о 1990-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен рисуется история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в нем были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что фильм не о бандитах, а об украинской истории.

Важно. Накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину и украинской премьеры "Носорога", мы разговаривали с режиссером Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым об истории создания, замысле картины, музыке, локации и атмосфере ленты. Полное интервью вы можете прочитать по ссылке.

"Носорог": смотрите трейлер

"Плохие дороги" показали в Голливуде

Драму "Плохие дороги" Наталии Ворожбит показали в историческом кинотеатре Сабан, что в Беверли-Гилз. Целью этой презентации было показать, как идет 8-летняя российско-украинская война и собрать средства для пострадавших семей, жителям города Марьинка Донецкой области.

На показ украинской картины приехала и Наталья Ворожбит и продюсер Дмитрий Минзянов. Среди зрителей кино – голливудские актеры, участники комиссии киноакадемии Оскар и украинские волонтеры. "Я очень много раз видел этот фильм, но мне важно было находиться в зале и увидеть реакцию людей", – поделился Минзянов.

Фильм чрезвычайно мощный, о том, что война может сделать с людьми, и на что люди способны при определенных обстоятельствах,

– сказал Берт Шепли.

Наталья Ворожбит на показе рассказала, что итальянцы считали фильм слишком антироссийским и их это огорчило; никто за эти 8 лет не хотел открыто идти на конфликт с Россией, и до сих пор часть мира этого избегает, а тогда тем более. "Я помню иностранные продюсеры меня тогда просили не использовать слово "война", когда я говорила о своем фильме, надо говорить "конфликт", потому что война не имеет официального статуса. Меня это ужасно возмущало. Я говорила: "Спросите у детей, которые пережили бомбежку, что они пережили – войну или конфликт", – подчеркнула Ворожбит.

Сюжет фильма

Полнометражный дебют драматургини и сценаристки Наталки Ворожбит является экранизацией ее одноименной хитовой пьесы. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь – по обе стороны от линии разграничения.

Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных, – отметили авторы ленты в описании к трейлеру.

"Плохие дороги": смотрите трейлер фильма