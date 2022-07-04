В октябре 2021 года мир узнал о трагической судьбе кинооператорки из Украины Галины Гатчинс, погибшей, когда актер и продюсер Алек Болдвин выстрелил из огнестрельного оружия на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико.

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В США завершат работу, над которой работала Галина Гатчинс до смерти

"Ржавчина" был не единственным проектом, над которым работала 42-летняя Галина на момент ее смерти. В сентябре 2020 года Гатчинс присоединилась к режиссеру Деннису Хауку в Ирландии для создания еще не названого произведения, действие которого происходит в 19 веке. Теперь Хаук пытается закончить работу, которую они начали вместе.

Она определенно была одним из тех операторов-постановщиков, которые жили и дышали кинопроизводством. У нее не было эго. Она просто хотела поговорить со всеми и узнать все, что могла,

– сказал Хаук в телефонном интервью IndieWire.

Любопытно. Фильм расскажет о женщине, которая в 19 веке убегает из Ирландии и становится охотницей за головами в суровых условиях американского Дикого Запада. По словам режиссера, хотя в картине присутствует элемент мести, он хотел отойти от условностей жанра и более подробно исследовать, как мужчины относятся к женщинам. Гаук считает, что это нашло отклик в Галине.

Заметим, Галина Гатчинс успела снять сцены в Ирландии, используя для современного кино 65-миллиметровую пленку. Сегодня Хаук ищет финансирование для съемок сцен, действие которых происходит в США, и ищет еще роль второго плана. По словам режиссера, людям будет приятно увидеть работу Гатчинса.

На продолжение ее работы Хаука вдохновил супруг оператора. Он призвал режиссера, ведь хорошо знает, как Галина верила в свой проект и гордилась им.

Мы намеренно не хотели привлекать к этому проекту внимание. Я и подумать не мог, что окажусь в ситуации, когда этот фильм кого-то заинтересует до окончания его проработки. Однажды мы его завершим, и было бы действительно здорово, если бы люди увидели ее работу,

– добавляет Деннис.

IndieWire показал фотографии с части, которую сняла Галина Гатчинс. На фото изображен главный герой фильма, ставший свидетелем уличной дуэли между двумя мужчинами. Зеленый фон и соответствующая одежда, как в 19 веке, придают особое игриво-комическое ощущение сцены с эхом "Барри Линдона".



Кадр из фильма, который снимала Галина Гатчинс / IndieWire

На другом фото – влюбленная пара среди красоты природы и архитектуры. Актриса Грейн Гуд, сыгравшая главную роль в фильме, вспомнила о хороших рабочих отношениях с Галиной: "Я впервые работала с женщиной-операторшей, и это было действительно потрясающе, поскольку история в фильме сосредоточена вокруг женщины", – сказала Гуд.

Она всего относилась с заботой и сочувствием. Она просто хотела сфотографировать эти маленькие мгновения. Было удивительно иметь такие отношения с Гатчинсом,

– дополнила она.



Кадр из фильма, который снимала Галина Гатчинс / IndieWire

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Что известно о работе Хаука с Гатчинсом

Хаук познакомился с Галиной в 2019 году, когда увидел ее в списке перспективных операторов в журнале American Cinematographer. В конце концов, они провели в Ирландии 6 недель. Там они находились на карантине и большую часть времени работали над фильмом. Драгоценную 65-миллиметровую пленку режиссер раздобыл среди отходов со съемочной площадки фильма "Тенет" Кристофера Нолана. С ней Галина получила возможность поработать с материалом в контексте малобюджетной ленты. Она даже экспериментировала с самодельной установкой для тяжелой камеры, но позже решила просто носить ее в руках.

"Можно было сказать, что ей действительно нравилось то, что она делала", – сказал Десмонд Иствуд, один из двух главных актеров, появлявшихся в сценах в Ирландии. "Это действительно о работе для нее. Она очень хотела реализовать свой потенциал. Это чувствовали все на съемочной площадке".



Гатчинс и Хаук / IndieWire

Посмертно Галину Гатчинс включили в Американское общество кинооператоров. "Однажды это появится на большом экране, – сказал Деннис. – Я считаю, что это едва ли не лучшая ее работа, и мы выпустим ее в мир".