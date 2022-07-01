Повелители миллионов – веселые и неугомонные "Посипаки", последний фильм с Сандрой Буллок "Потерянный город", комедия, номинированная на Оскар "Худший человек в мире", супергеройский фильм о боге Торе – приготовьтесь к настоящим и безумным эмоциям. Несмотря на войну, продолжаем жить и брать от жизни лучшее, благодаря ВСУ!

Кинопремьеры сериалов июля 2022: 5 картин, которые вас удивят

Премьеры фильмов июля 2022 года.

Посипаки: Становление злодея

Дата выхода: 7 июля

Во время войны юмор является мощным оружием! По сюжету, главный герой мечтает стать злодеем, однако его, конечно, высмеивают, что изрядно подавляет его. Однако Грю решает не сдаваться и похищает у преступников ценный медальон. Он хочет доказать злодеям, что он действительно очень противен. Бежать с похищенной ценностью ему помогут его верные друзья миньоны.

"Посипаки: Становление злодея" 2022: смотрите трейлер

Сумасшедшие соседи. Новые истории

Дата выхода: 7 июля

"Сумасшедшие Соседи" не только разрадуют украинцев, но и вдохновят и поддержат. Украинцы увидят любимых героев, но уже с новыми похождениями и неизменными ценностями: любовью, дружбой и крепкими отношениями. И новыми соседями.

"Отгремели все бешеные свадьбы, но исступленные приключения в Яблоновке продолжаются! Днем или ночью, летом или зимой – чтобы пакостить соседу, всегда есть время, вдохновение и фантазия. А вот "чужим" здесь совсем не рады", – говорится в официальном синопсисе картины.

"Сумасшедшие Соседи. Новые истории": смотрите трейлер

Потерянный город

Дата выхода: 14 июля

По сюжету комедии "Потерянный город", известная писательница отправляется в турне для презентации нового романа вместе с парнем с обложки издания, которого сыграл Ченнинг Татум. Однако, во время путешествия случаются неожиданные приключения: их пытаются угнать, они оказываются в джунглях, а позже узнают, что город, в котором они находятся – реальный.

"Потерянный город" 2022: смотрите трейлер

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Худший человек в мире

Дата выхода: 14 июля

В центре сюжета – 30-летняя Юлия, которая на одной из вечеринок встречает обольстительного молодого человека. У нее есть успешный парень, но ее карьера и мечты не реализованы. С надеждой на лучшую жизнь, она с головой ныряет в любовь. Однако спасет ли новый парень девушку от старых проблем – узнаете после просмотра ленты.

"Худший человек в мир": смотрите трейлер

Тор: Любовь и гром

Дата выхода: 21 июля

Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" войдет в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события будут проходить после решающей битвы с Таносом. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тор: Любовь и гром" сохранит самую драматичную часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкоболезни Джейн, которая заставит Тора делать все, чтобы спасти девушке жизнь.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер