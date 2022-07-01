Шон Пенн посетил Одесскую область, где служит Коля Серга. Он с первых дней присоединился к территориальной обороне, а сейчас проходит обучение снайперу. В Одесской области Пенн купил картину из благотворительного проекта Vony Razom – "333", передает 24 канал.

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Шон Пенн встретился с Колей Сергой и приобрел картину, средства от которой пойдут на ВСУ

Об этом сообщили в инстаграме организации. Организаторы Vony Razom отметили: "Невероятно, но правда! Теперь наша особенная картина в коллекции легендарного Шона Пенна".



Шон Пенн встретился с Колей Сергой и приобрел картину / Фото из инстаграма Vony Razom

Как известно, все средства по продаже картины будут перечислены Вооруженным силам Украины. В частности, на мобильные госпитали для реабилитации украинских защитников.

Коля Серга у себя в инстаграме опубликовал фото с режиссером и подписал "Потом расскажу". А в сторис дополнил: "Произведение искусства попало в руки настоящего ценителя".



Шон Пенн встретился с Колей Сергой / Фото из инстаграма Сергея

Что делает Шон Пенн в Украине

Несколько дней назад голливудский актер и режиссер Шон Пен приехал в Украину. Сначала он посетил Киев. Следует отметить, что режиссер и актер снимает документалку о российско-украинской войне. Чтобы своими глазами увидеть ужасы разрушений украинских городов, Пенн отправился в Ирпень и Бучу.

Режиссер постоянно призывает мир финансово и оружием помогать Украине. В частности, в апреле он обратился к миллиардерам со всего мира, что те купили 12 самолетов для украинского государства. Больше о том, как режиссер помогает Украине, читайте по ссылке.