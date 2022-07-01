Шон Пенн відвідав Одеську область, де нині служить Коля Сєрга. Він з перших днів приєднався до територіальної оборони, а зараз проходить навчання снайпера. На Одещині Пенн купив картину із благодійного проєкту Vony Razom – "333", передає 24 канал.

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Шон Пенн зустрівся з Колею Сєргою і придбав картину, кошти від якої підуть на ЗСУ

Про це повідомили в інстаграмі організації. Організатори Vony Razom зазначили: "Неймовірно, але правда! Тепер наша особлива картина в колекції легендарного Шона Пенна".



Шон Пенн зустрівся з Колею Сєргою і придбав картину / Фото з інстаграму Vony Razom

Як відомо, всі кошти з продажу картини перерахують Збройним силам України. Зокрема на мобільні шпиталі для реабілітації українських захисників.

Коля Сєрга у себе в інстаграмі опублікував фото з режисером та підписав "Потім розкажу". А в сторіс доповнив: "Витвір мистецтва попав у руки справжнього поціновувача".



Шон Пенн зустрівся з Колею Сєргою / Фото з інстаграму Сєрги

Що робить Шон Пенн в Україні

Декілька днів тому голлівудський актор та режисер Шон Пенн приїхав до України. Спершу він відвідав Київ. Варто зазначити, що режисер та актор знімає документалку про російсько-українську війну. Аби на власні очі побачити жахи руйнувань українських міст, Пенн вирушив до Ірпеня та Бучі.

Режисер постійно закликає світ фінансово і зброєю допомагати Україні. Зокрема у квітні він звернувся до мільярдерів з усього світу, що ті купили 12 літаків для української держави. Більше про те, як режисер допомагає Україні, читайте за посиланням.