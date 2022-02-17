Сайт 24 канала пообщалась с Олегом Сенцовым и продюсером фильма Денисом Ивановым об особенностях съемок второй полнометражной работы украинского режиссера, о непростых временах украинской истории, успехе картины и непрофессиональных актерах – читайте далее.

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Режиссерская карьера Олега Сенцова началась еще в 2008 году, когда он основал свою кинокомпанию "Край Кинема" и снял свой первый короткий метр – "Хорошо ловится рыбка-бананка" по Сэлинджеру, в 2009 вышел еще один под названием "Год Быка" по Хемингуєю. Ради съемок первого полнометражного фильма Сенцов продал свой бизнес – компьютерный клуб и уже в 2011 году презентовал "Гамера" широкой публике.

К работе над "Носорогом" Олег вернулся в 2020 году, после возвращения в Украину из плена России. Режиссер называет криминальную драму "Носорог" своей второй полнометражной лентой.



Олег Сенцов и Денис Иванов на пресс-показе "Носорога" в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Интервью с Олегом Сенцовым и Денисом Ивановым

Знакомство с продюсером, мировая премьера и авторское кино

Мировая премьера фильма "Носорог" состоялась на Венецианском фестивале в 2021 году. Вы уже получили не одну награду за ленту, в частности в Стокгольме. Это все свидетельствует о замечательной командной работе промоутеров, продюсеров и качественном продукте. Расскажите, пожалуйста, как началось ваше сотрудничество? Как вы нашлись?

Олег: Сценарий был написан еще 10 лет назад, в конце 2012 года. Я тогда ездил по фестивалям со своим первым фильмом "Гамер" и сразу делал презентацию нового проекта (питчинг). Вообще кинофестивали – это очень объемная работа для режиссеров и продюсеров, ты не только привозишь свою актуальную ленту, но и новые проекты. Тогда "Носорог" победил несколько питчингов, и крупнейший питчинг на кинорынке в Софии. Стоит сказать, что я тогда еще был режиссером начинающим, а Денис Иванов был более известным и имел больший опыт – директор "Артхаус Трафик", один из основателей Одесского международного кинофестиваля, где мы, кстати, и познакомились. Тогда Денис взял наш фильм "Гамер" в конкурс фестиваля, а "Носорог" был на питчинге, и получил два приза. Потом мы просто общались. Но уже после освобождения мы продолжили работу над "Носорогом". Помимо этого сейчас у нас есть еще несколько проектов, поэтому это сотрудничество далеко не на один фильм.

Денис: когда мы начали масштабную работу над "Носорогом", то почувствовали на самом деле невероятное давление.

Все ждут первый большой фильм от Олега Сенцова. Поэтому это большой вызов – сделать фильм профессионально и качественно во всех моментах: начиная от проектирования, финансирования и заканчивая последним кинотеатром, который будет показывать этот фильм. Это вызов еще и потому, что лента является первой в украинском кино криминальной драмой.

Фильм уже имеет успешную историю: он победил в Стокгольме, побывал в Венеции, он был на нескольких фестивалях класса А, например, в Варшаве (Польша), Гоа (Индия). И эта история все еще продолжается. Но выход на широкий экран к украинскому зрителю – это большой вызов. Это интрига и для нас – встреча со зрителями 17 февраля. Ведь это первая история о 90-х, которая была снята в Украине украинцем. Да еще и не просто украинцем, а Олегом Сенцовым. Думаю, это будет интересный опыт для всех, а также и для зрителей окунуться в атмосферу 90-тых. Это только кажется, что 90-е были недавно, но на самом деле – это уже история. Поэтому в определенной степени "Носорог" – еще и историческое кино.



Олег Сенцов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Но у вас уже была фестивальная премьера в Украине на Неделе кинокритики в октябре 2021 года. Какой получили фидбек?

Денис: фестивальные показы всегда имеют свою специфическую аудиторию. Те кинокритики, которые к нам подходили, говорили, что минус фильма в том, что он вышел слишком "зрительский". А для меня это был комплимент.

В одном из интервью, Олег, вы уже упоминали об этом факте, что "Носорог" вышел "зрительский", хотя хотели его снять "авторским". Объясните, пожалуйста, разницу и преимущество.

Олег: авторское кино раскрывает видение или высказывание автора (режиссера) на определенную тематику.

Я хотел снять фильм о 90-х, о непростом периоде нашей страны. О человеке, который проживает определенный опыт и изменения, который часто не имеет выбора в ситуациях. Поэтому приемы, которые я использовал в ленте "Носорог", больше присущи для авторского кино.

Но фильм понравился подавляющему большинству, кто его уже видел, хотя фильм довольно жесткий. Ведь, когда мы говорим об уголовных историях, то не можем избежать определенных событий в истории (смеется). Обычно, когда делают коммерческое кино, то ориентируются на заработок. У нас такого ориентира не было. Но нам хотелось бы, чтобы ленту увидело как можно больше людей, чтобы узнать больше о самих себе, о нашей истории о непростом прошлом Украины.

Денис: По способу производства, это было авторское кино. Одной из черт такого кино является право на монтаж, у кого оно остается у продюсеров или режиссера. Поэтому мы сразу договорились, что финальный монтаж будет за режиссером, а продюсер может только комментировать процесс. У нас вообще есть такой стереотип у зрителей, что авторское кино – это обязательно фильм, в котором мало что случается, супер медленный ритм, мало событий. С моей точки зрения, "Носорог" получился довольно динамичной криминальной драмой с авторским взглядом, почерком. Фильм несет художественную ценность, но вместе с тем он обращается и к зрителю.

Справка. По сюжету фильм "Носорог" будет рассказывать о 1990-х годах, когда произошел переход от Советского Союза к демократическому государству. На фоне этих бурных времен показывается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были не случайными.

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Создание фильма о 90-х

История создания "Носорога" непростая, как и героев в фильме, так и у самого фильма. Известно, что над проектом фильма вы начали работать еще в 2011 году. Повлиял ли несколько летний разрыв на работу со сценарием? Были ли внесены изменения?

Олег: Стоит отметить, что вообще сам процесс подготовки фильма не такой уж и короткий. Сами съемки – это верхушка айсберга. К 2014 году мы уже нашли деньги, актеров, локации и уже должны были начать съемки, но так и не начали. Материала отснятого нет. Поэтому после заключения мы были вынуждены все делать сначала.

Конечно, если бы я снял "Носорога" в 2012 – 2013 годах – это был бы совсем другой фильм, значительно худший. За эти годы я стал лучше разбираться в кино, в частности.

Что касается изменений в сценарии, то они были, но незначительные. Вообще большинство изменений произошло, когда я уже увидел героев и локации этого "Носорога 2", как мы его называем.



Сергей Филимонов / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

Олег, Вова "Носорог" – это собирательный образ криминальной эпохи 90-х или все-таки конкретный персонаж?

Олег: Вова "Носорог" – это собирательный образ, но в основе у него есть прототип. Это мой старый товарищ, которому довелось пройти похожий трудный жизненный путь. И после разговора с ним у меня появился антигерой. Вова ничего хорошего не делает.

Я не снял кино про хороших бандитов. Но люди никогда не считают себя плохими, даже если они делают плохие вещи. И вот это стало мне интересно. Что они думают, как они с этим живут, как они себя оправдывают или наоборот, как обвиняют себя. Это очень интересно.

У нас в кино обычно есть хороший герой и отрицательный, и они более штампованные. Но мир устроен совсем иначе.

Это получилась притча.

Олег: Да. Криминальная драма, которая выливается в притчу. Мне было неинтересно снимать криминальную драму только с перестрелками и танцами на столах в сауне. Это просто антураж, а должна быть мысль, месседж. Я снимал максимально реалистично.

О саундтреке криминальной драмы

Отдельное восхищение вызывает музыкальное сопровождение ленты. Я, как ярая ценительница хороших саундтреков, отдельно благодарна за усиленную атмосферу 90-х отборной музыкой. Но все же спрошу, почему именно эти композиции? Это Ваш личный плейлист 90-х?

Олег: Я не снимал homevideo с любимыми песнями. С другой стороны, в фильме нет песен, которые мне не нравятся. Многие из этих песен были заложены еще на этапе сценария, я знал заранее, какая песня и где будет начинаться и когда заканчиваться, на каких кадрах. Во время съемок на съемочной площадке я даже включал песни специально, чтобы актеры чувствовали ритм определенной сцены, настроение. Поэтому они так хорошо подходят этой истории. Я использовал именно эти песни для того, чтобы показать реалистичной эту эпоху. Да, я взял часть русских песен – было бы неправдиво, если бы я их не показал. (Речь идет о композиции групп "Нэнси" и "Агата Кристи", – Кино 24). Также я взял иностранные и украинские песни.

Проблема была в том, что украиноязычных песен начала 90-х годов на самом деле очень мало. Мы искали все лучшее и его использовали, чтобы показать зарождение нашей независимой украинской культуры.



Актеры фильма "Носорог" / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

Вы также использовали советскую пионерскую песню.

Олег: У меня есть особая любовь к звучанию детского хора в фильмах. Я уже использовал его в "Гамере", использовал здесь и в следующем фильме сделаю это снова.

Композиция "Если с другом вышел в путь" – это Пионерская песня, которую в Советском Союзе включали для молодежи, из которой пытались сделать строителей коммунизма. Союз развалился и именно ребята-пионеры и стали бандюганами. Все. Это стеб на пропагандистскую мишуру.

Антигерой и непрофессиональные актеры

Ваш герой – антигерой, который живет в сложные времена. Ему трудно сопереживать. К тому же сам Сергей Филимонов, исполнитель главной роли, очень фактурно справился с поставленной задачей. Известно, что Сергей – непрофессиональный актер. Олег, как вы подбираете людей на роль в своих фильмах? Что для вас важнее всего: профессиональный опыт или жизненный?

Олег: У меня огромный опыт работы с непрофессиональными актерами из фильма "Гамер", где все герои – это непрофессиональные актеры, кроме одной актрисы. Я понимал, что не знаю в Украине такого актера, который бы мог исполнить главную роль для "Носорога". Поэтому мы начали искать среди футбольных фанатов, бывших спортсменов, военных, даже среди бывших заключенных.

Нам нужны были люди, которые видели смерть, участвовали в настоящих драках, держали оружие. Все экшн-сцены у Сергея Филимонова получились очень органично. Но с драматическими моментами пришлось сложнее, ведь он не имел актерской подготовки. С другой стороны, два приза в Батуми и Стокгольме за лучшую актерскую работу говорят сами за себя.

Мы окружили Сергея профессиональными актерами, многие из них неизвестны. Я вообще считаю, что у нас есть много хороших актеров, но им надо давать четко поставленную цель и роль и требовать, много требовать, тогда будет результат. Я очень доволен актерским составом. Мне помогала моя кастинг-директор Анастасия Черная, с которой мы очень давно сотрудничаем, поэтому она четко знает, что мне нужно. Можно сказать, мы вместе выросли за эти годы, еще с "Гамера".



Олег Сенцов работает с актерами / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

Где вы искали непрофессиональных актеров?

Олег: Непрофессиональных актеров мы собрали из Кривого Рога и Киева, – это широкая панорама людей, которых мы находили на улицах, на кастингах. Задача была такая: найти людей максимально похожих на главного героя. Людей приводили по 3-4 раза на кастинг, мы пробовали их в разных парах. Это были долгие и многоуровневые кастинги и меня постоянно спрашивали: "Для чего мы одно и тоже репетируем, но с другими людьми?"(Смеется). Мне на самом деле важно, чтобы актеры раскрылись в разных ситуациях, а не наигрывали непонятно кого.

Денис: Я знаю, что у нас очень много классных актеров. Но да, конечно, мы можем говорить о фестивальном успехе лент с частичным набором непрофессиональных актеров. Надо заметить, что режиссеры прибегают к использованию непрофессиональных актеров, когда они хотят показать правду жизни.

Все чаще и чаще качественное украинское кино привлекает непрофессиональных актеров и ленты с их участием получают фестивальный и зрительский успех. Денис, это закономерность?

Если режиссеру удается найти человека, который пытается вжиться в роль, но при этом остается собой, то это очень хорошо. Но это не отменяет тот факт, что нам нужна качественная актерская киношкола, ведь это, в первую очередь, профессия.

Стоит также заметить, что украинское кино начало нормально развиваться примерно с 2010-ого года. Оно стало присутствовать в медиапространстве, на телевидении, в жизни людей. Это очень маленький срок, чтобы у нас развилась хорошая актерская кинематографическая школа. Как говорил Квентин Тарантино, чтобы научиться снимать кино, надо его снимать. Чтобы научиться быть хорошим актером, надо сниматься в кино.



Актеры фильма "Носорог" / Фото Юрия Григоровича, пресс-служба фильма

Атмосфера фильма, локации и декорации

В фильме есть несколько специфических локаций, например, сцена на рынке...

Олег: (Обращает внимание) Я работал на рынке в 90-х в течение 5 лет.

То есть вы воспроизводили все из собственного опыта? На самом деле поражает сама постановка атмосферы тех времен. Это все же декорации или вам удалось найти провинциальный образец еще живых 90-х?

Олег: Нет, мы делали все с нуля. Нашли рынок, который более менее похож на прежний. Нам его дали для съемки на один день. Поэтому уже с вечера мы начали готовиться. Участие в сцене принимали люди из массовки. Кажется, 200 человек примерно. Отыскали продавцов с фруктами, какими-то банками, со старыми машинами. Это была самая дорогая сцена (улыбается).

А как насчет других нестандартных локаций – Дом культуры, где происходит сцена дискотеки. Как вы их искали?

Олег: с Домом культуры нам повезло. Мы поехали в Кривой Рог, вопреки тому, что центр города современный и довольно застроен, окрестности выглядят заброшено. Это старые предприятия, плохие дороги, там очень много локаций под 90-е. Дом культуры нашли где-то 30 или 40 километров от Кривого Рога по очень плохой дороге. Мы ехали туда полтора часа. Но место было очень классное и атмосферное, как снаружи, так и внутри. Там до сих пор стоят пионерские постаменты – это невероятно было, что мы это нашли. Это была одна из самых сложных локаций на самом деле. Я посмотрел 15 разных локаций, но мы выбрали этот дом, хоть он и был самый сложный с точки зрения логистики.



Сергей Филимонов / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

Каков замысел Сенцова

Апогей переживаний главного героя – это сцена в красных тонах…

Олег: Мы ее называем Караваджо (смеется).

Вдохновлялись ?

Олег: Нет. Но сцена получилась психоделическая, мы ее сделали такой, чтобы подчеркнуть тяжелое психическое расстройство главного героя.

Какую эмоцию вы хотели бы вызвать у зрителя этой сценой?

Трудно сказать. Кино и искусство вообще для меня является интуитивным. Я не сижу с линеечкой и не говорю: "Ага, этакое покажу, этакая эмоция будет". Но есть сцены в фильме, которые я делал просто и прямо. Потому что это носорог – животное, которое бежит прямо, которое все сносит и никого не слушает. Таков герой, таков стиль фильма. Это не нравится некоторым критикам, которые говорят: "Зачем так прямо?". А для меня всегда форма вытекает из материала. В таких прямых сценах, не во всех, я специально делал такой подход, потому что убежден, что именно так и должно быть верно.

Мировой кинематографический опыт часто пользуется гибридными премьерами: и в кинотеатрах, и на стримингах. Это все связано с маленькими сборами. Чего ожидаете вы с премьерой "Носорога"?

Денис: Сейчас украинские кинотеатры переживают, возможно, не "бум", но подъем благодаря государственной программе "єПідтримка" для вакцинированных граждан. И мы видим замечательные собрания как украинских, так и американских фильмов. Уже три недели подряд в 10-ке лучших есть два украинских фильма: это "Стоп-Земля" и "Любовь и блогеры". Я думаю, что эта тенденция сохранится. Украинцам стало интересно ходить на свое кино. Определенные фильмы-события, которые имеют жанровую привязку, собирают зрителей. У нас очень классная дата старта – 17 февраля. Мы видим отличную поддержку и интерес к различным кинотеатрам. Я думаю, что мы станем прецедентом. Ведь это первое кино такого жанра, которое выйдет в украинском прокате.