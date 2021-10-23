Если говорить про украинское кино на международном рынке, вообще об украинском кинематографе, то большая часть достижений, которые были в украинском кино советского периода, их присвоили российские институции. Довженко в крупнейших киноархивах мира может быть записан как русский автор. Мы должны вернуть много имен, чтобы они выступали под брендом именно украинского кино. Это большая проблема. Потому что даже кинофабрики, которые существовали в 20-ых годах 20 века, например, Одесская, Киевская — это действительно украинские институты. Что касается современного украинского кино – естественно, что уже есть определенный бренд, есть несколько авторов, которые достаточно известны за рубежом, но, я думаю, что украинское кино новейших времен еще достаточно молодое, чтобы говорить о том, что бренд уже сложился. Мы сейчас находимся в развитии этого бренда. Пытаемся достичь brand awareness, когда люди смогут сказать, – "да, мы что-то слышали об украинском кино". Мы, к сожалению, еще не находимся в мире на том уровне как южнокорейские фильмы или французские. Нам еще много надо работать в этом направлении.

История украинского кинематографа непроста и терниста. Вы человек, не один год занимающийся дистрибуцией кино. Как бы Вы описали бренд отечественного кино на международном рынке (в том числе и на фестивалях), или он есть, или он в процессе создания?

Редакция Кино 24 предлагает разговор с организатором кинофестиваля "Киевская неделя критики" Денисом Ивановым, с которым поговорили о понятии бренда "Украина" и для чего он важен, о жизни фестивалей во времена пандемии, и почему стоит посетить уникальный кинофестиваль в "сердце" Киева.



Денис Иванов / Фото repor.to

Это проблема в разрыве с кинематографическим наследием, ведь, например, европейское кино постепенно набрало и выработало свои бренды. Итальянское кино, французское, имеет своих знаковых режиссеров. У нас тоже есть знаковые режиссеры, но они ли "свои" – в этом проблема?

Я думаю, что в этом направлении нам стоит наработать определенное отношение. И лучше всего с этим справляется Довженко-Центр. Это абсолютно сознательная и правильная работа. Он возвращает украинских режиссеров советского периода и делает это под брендом украинского кино. К сожалению, настоящая сепарация от советского наследия стала происходить лишь после 2014 года. Потому что Украину часто путали с Россией, сейчас этого происходит меньше. Для этого нужна полномасштабная работа с культурной дипломатией. Украинский институт, который должен этим заниматься, насколько я знаю, катастрофически недофинансирован. Для того, чтобы сделать бренд украинского кино нужно, чтобы работала культурная дипломатия. Для того, чтобы происходили масштабные разведки в киноархивах мира, события на крупных кинофестивалях, – они просто не могут себе этого позволить. Есть человеческие ресурсы, есть контент, но не хватает финансовых ресурсов.

Современное украинское кино – с одной стороны это комедии, местами качественные комедии и боевики, драмы, с другой основном артхаусное фестивальное кино. Между ними взаимодействие или пропасть для зрителя?

Независимое кино – неотъемлемая часть зрительской культуры. Без блокбастеров не будет кинотеатров, это мы тоже все понимаем. Относительно украинского жанрового кино – это определенная традиция в нашем кинообразовании, – авторское кино считалось основным жанром. Я не много вспомню украинских боевиков, криминальных комедий, buddy-movie, хороров, и еще несколько жанров, которые еще не были экранизированы. Комедии появляются, они довольно дешевы в производстве. К сожалению, большинство украинских комедий, которые я смотрю, напоминают телевизионный продукт, который выходит в кинопрокат. Разница между телевизионной комедией и кинокомедией она все же есть: на уровне исполнения, техническом уровне, игры актеров и так далее. Я думаю, что в украинском кино система жанров абсолютно не развита. Все мы должны задуматься над тем, что фестивальное кино – это хорошо, это достояние. Самый дешевый способ сделать бренд "Украина" – через культуру. Это самый дешевый способ сделать культурную дипломатию. В этом году от нас было три фильма на Венецианском кинофестивале: "Носорог" Олега Сенцова, "Цензорка" Петера Керекеша, "Блик" Валентина Васяновича. Было 4 фильма на Варшавском кинофестивале. Украинский фильм "Стоп-Земля" получил награду Берлинского кинофестиваля. Это все достояние. Но если говорить о зрительском кино, то действительно у нас достаточно мало качественных жанровых фильмов.

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Можно ли сказать, что украинское кино вернулось на международный фестивальный уровень с "Племенем" Мирослава Слабошпицкого? Как это повлияло на восприятие Украины на уровне международных фестивалей?

Я думаю, что "Племя" "открыло окно" для многих других проектов. Поняли, что из Украины может быть реально хорошее кино и начали обращать внимание на него. Это был самый большой международный успех пожалуй за всю историю, потому что он вышел в прокат более чем в 40 странах, получил награды на 50 фестивалях. Ни один другой фильм за всю историю украинского кино не имел такого распространения по миру.

Апеллируя к вашему опыту организатора. Вы привозите на международную программу зарубежные фильмы, претендующие на победу в престижных номинациях и премиях там же заграницей. А каков потенциал фильмов, которые мы везем туда? Все ждут украинский Оскар.

Для того, чтобы его получить надо снимать хорошее кино, затем чтобы его выбрали от страны и она поехала на Оскар. "Цензорка", где я являюсь сопродюсером фильма, это копродукция с Украиной, – выбрали на Оскар от Словакии.

Кстати, французско-шведско-украинская картина "Ольга" Эли Граппа будет представлять Швейцарию на премии Оскар 2022. От Украины на премию выбрали картину Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

Или сразу, когда фильм снимают, знают, что он будет участвовать в международном фестивале?

Когда люди снимают кино, они хотят рассказать историю. Кроме того, чтобы снять свой фильм и высказаться, все обращают внимание и на зрителей в прокате, и на международные фестивали, и на международные продажи. Режиссеры типа Педро Альмадовара, Дэвида Линча, то есть классиков, – только они могут сказать: "Я на 90% уверен, что буду на Каннском фестивале". Хоть даже великие режиссеры с классным сценарием иногда делают посредственные фильмы.

Как пандемия повлияла на фестивальный кинематограф, в частности украинский?

Фестивальное движение очень пострадало. То, что Каннский фестиваль не состоялся в прошлом году, при том, что они объявили свою селекцию для прокатчиков арткино, для фестивалей это было довольно серьезный урон. Те же Канны, например, они делают так называемую повестку дня. Это рынок и витрина для арткино. Больше чем на 50% уменьшился кинорынок, в Украине тоже. Сейчас в ближайшее время нас ждет "большая пробка" хороших лент при ограниченном количестве зрителей на фильмы, которые задержались в прокате.

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Список 100 украинских киношедевров по версии украинских и международных кинокритиков. Кто эти люди? Кто может называть себя кинокритиком в Украине?

Если говорить в западном термине film criticism, – то оно охватывает все: от киножурналистики, кураторства на кинофестивалях до публикаций книг на киноведческую тематику, киносмотров. Вот мы сейчас с Вами говорим о кино, видимо, вы тоже являетесь частью кинокритики. Когда мы работали над тем, чтобы сделать комитет премии Киноколо, которая вручается от имени сообщества кинокритиков, то план наш был следующий. Мы взяли кинокритиков, которые являются членами международного комитета FIPRESCI, то есть это люди, которых признали на международном уровне кинокритиками. Затем приобщили других кинокритиков, которые должны были иметь рекомендации от членов комитета и которые получают признание в сфере. Не просто "я написал – мне понравилось", а нужно профессионально работать, получать вознаграждение за свои кинокритические работы.

Какие из картин "Киевской Недели критики" ярче всего презентуют уровень украинского кино сейчас.

На "Киевской неделе кинокритики" у нас есть программа под названием "Фокус". Программе 2 года. Сосредотачивается внимание на двух странах. В прошлом году это было сотрудничество Украина-Франция. В этом году это Украина-Канада. Это страны, с которыми у нас подписаны соглашения о совместном кинопроизводстве. Специфика программы такова: канадские критики выбирают три украинских фильма и наоборот. Канадские критики берут интервью с тремя режиссерами и украинские – с тремя канадскими режиссерами. В этом году это "Носорог" Олега Сенцова, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай и "Короли рэпа" Мирослава Латика. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что эти фильмы являются сейчас лучшим украинским продуктом.

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Тем, кто не сможет посетить Киевскую неделю критики непосредственно в столице. Как можно приобщиться к событию?

Приехать в столицу. А как можно приобщиться к Каннскому фестивалю или Венецианскому? Только приехать. Это не просто фестиваль. Это киевский фестиваль, который является частью ментального пространства Киева. Частью культуры Подола. Мы сознательно выбрали кинотеатр "Жовтень", в сердце Подола. Где есть Киево-Могилянская академия, другие культурные и контркультурные точки особого района города.