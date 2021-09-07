В эту пятницу в рамках программы "Горизонты" в Венеции презентуют криминальную драму "Носорог", снятую по пьесе Олега Сенцова. На личной странице в фейсбуке кинорежиссер показал официальный постер своего нового фильма.

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"Международный постер "Носорога", – лаконично и без всяких объяснений подписал экс-пленник Кремля. На нем окровавленная бита, которую, очевидно, отмывает главный актер Сергей Филимонов – общественный деятель и ветеран АТО.

Официальный постер фильма "Носорог" / Фото из инстаграма Олега Сенцова

Через несколько часов в сети появился первый трейлер "Носорога", который увлекательно демонстрирует сцены из лихих 90-х. С первых секунд очевидно, что лента украино-польского и немецкого производства будет жизненной и крайне эмоциональной.

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Фильм "Носорог" Олега Сенцова: главное