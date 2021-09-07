В эту пятницу в рамках программы "Горизонты" в Венеции презентуют криминальную драму "Носорог", снятую по пьесе Олега Сенцова. На личной странице в фейсбуке кинорежиссер показал официальный постер своего нового фильма.
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"Международный постер "Носорога", – лаконично и без всяких объяснений подписал экс-пленник Кремля. На нем окровавленная бита, которую, очевидно, отмывает главный актер Сергей Филимонов – общественный деятель и ветеран АТО.
Официальный постер фильма "Носорог" / Фото из инстаграма Олега Сенцова
Через несколько часов в сети появился первый трейлер "Носорога", который увлекательно демонстрирует сцены из лихих 90-х. С первых секунд очевидно, что лента украино-польского и немецкого производства будет жизненной и крайне эмоциональной.
"Носорог" 2021: смотрите трейлер фильма
Фильм "Носорог" Олега Сенцова: главное
- Девять лет назад, в 2012-м, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.
- "Носорог" основан на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 90-е. В центре сюжета история парня, который попадает в криминальный мир. Однако автор ленты утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины".
- Мировая премьера фильма "Носорога" состоится 10 сентября на Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты".