Цієї п'ятниці у рамках програми "Горизонти" у Венеції презентують кримінальну драму "Носоріг", зняту за п'єсою Олега Сенцова. На особистій сторінці у фейсбуці кінорежисер показав офіційний постер свого нового фільму.

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"Міжнародний постер "Носорога", – лаконічно й без жодних пояснень підписав ексбранець Кремля. На ньому закривавлена бита, яку, очевидно, відмиває головний актор Сергій Філімонов – громадський діяч і ветераном АТО.

Офіційний постер фільму "Носоріг" / Фото з інстаграму Олега Сенцова

За декілька годин у мережі з'явився перший трейлер "Носорога", який захопливо демонструє сцени з лихих 90-х. З перших секунд очевидно, що стрічка україно-польського та німецького виробництва буде життєвою та вкрай емоційною.

"Носоріг" 2021: дивіться трейлер фільму

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