Головним актором став Сергій Філімонов. Олег Сенцов шукав актора на головну роль серед ексспортсменів, футбольних фанатів та військових, які пройшли Майдан, АТО, в'язницю.
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Увесь пережитий досвід відображається в їхніх очах,
– вважає ексбранець Кремля.
Сенцов заявив, що актор Сергій Філімонов найкраще пройшов багатоступеневий кастинг і чесно переміг у ньому. "Я нічого не знав про його минуле. Головне – я хотів знати, що він не "ватник", а патріот своєї країни", – зізнається режисер.
Поляки та німці щодо актора не обурювались
Фільм "Носоріг" знімався у спільному виробництві разом із Польщею та Німеччиною. Сенцов зауважив, що від польських продюсерів не надходили прохання змінити головного актора.
"Проблем не було, бо ми адекватні люди, хоча в нас різні політичні позиції. Особисто я люблю свою країну, готовий її захищати, але водночас не принижую інших. У нас із поляками були конфлікти, болісні періоди в історії. Це треба проговорити і не загострювати", – підкреслив режисер.
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Сенцов: Спочатку він мені не сподобався
Режисер згадав, що актор Філімонов йому під час знайомства не сподобався. Сказав, що "побачив фото, на якому він зображений у наколках – такий опальний футбольний фанат, а на проби, на моє здивування, прийшов скромний хлопець із бородою, в костюмі та сорочці".
Запитую: "Де ж громило? Нам потрібен такий, що "ого-го", а це що таке?",
– пригадав режисер.
Фільм "Носоріг": найголовніше
- Сенцов планував знімати фільм за своєю п'єсою ще 2013 року. Проте через незаконний арешт режисера та його ув'язнення в Росії фільм почали знімати лише 2020 року.
- Фільм розповість про Україну 1990-х років, коли відбувся перехід від СРСР до демократичної держави. На тлі цих буремних часів у центрі стрічки – історія ексбандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були не випадковими.
- Прем'єра фільму відбудеться у вересні 2021 року на Венеційському кінофестивалі.