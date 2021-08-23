Головним актором став Сергій Філімонов. Олег Сенцов шукав актора на головну роль серед ексспортсменів, футбольних фанатів та військових, які пройшли Майдан, АТО, в'язницю.

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Увесь пережитий досвід відображається в їхніх очах,

– вважає ексбранець Кремля.

Сенцов заявив, що актор Сергій Філімонов найкраще пройшов багатоступеневий кастинг і чесно переміг у ньому. "Я нічого не знав про його минуле. Головне – я хотів знати, що він не "ватник", а патріот своєї країни", – зізнається режисер.

Довідка. Сергій Філімонов є громадським діячем, ветераном АТО, організатором активістських ініціатив проти забудови та брав участь у бойових діях проти Росії.

Поляки та німці щодо актора не обурювались

Фільм "Носоріг" знімався у спільному виробництві разом із Польщею та Німеччиною. Сенцов зауважив, що від польських продюсерів не надходили прохання змінити головного актора.

"Проблем не було, бо ми адекватні люди, хоча в нас різні політичні позиції. Особисто я люблю свою країну, готовий її захищати, але водночас не принижую інших. У нас із поляками були конфлікти, болісні періоди в історії. Це треба проговорити і не загострювати", – підкреслив режисер.

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Сенцов: Спочатку він мені не сподобався

Режисер згадав, що актор Філімонов йому під час знайомства не сподобався. Сказав, що "побачив фото, на якому він зображений у наколках – такий опальний футбольний фанат, а на проби, на моє здивування, прийшов скромний хлопець із бородою, в костюмі та сорочці".

Запитую: "Де ж громило? Нам потрібен такий, що "ого-го", а це що таке?",

– пригадав режисер.

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