Главным актером стал Сергей Филимонов. Олег Сенцов искал актера на главную роль среди экс-спортсменов, футбольных фанатов и военных, прошедших Майдан, АТО, тюрьму.
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Весь пережитый опыт отражается в их глазах,
– считает экс-пленный Кремля.
Сенцов заявил, что актер Сергей Филимонов лучше всех прошел многоступенчатый кастинг и честно победил в нем. "Я ничего не знал о его прошлом. Главное – я хотел знать, что он не "ватник", а патриот своей страны", – признается режиссер.
Поляки и немцы насчет актера не возмущались
Фильм "Носорог" снимался в общем производстве вместе с Польшей и Германией. Сенцов заметил, что от польских продюсеров не поступали просьбы сменить главного актера.
"Проблем не было, потому что мы адекватные люди, хотя у нас разные политические позиции. Лично я люблю свою страну, готов ее защищать, но одновременно не унижаю других. У нас с поляками были конфликты, мучительные периоды в истории. Это надо проговорить и не обострять", – подчеркнул режиссер.
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Сенцов: Сначала он мне не понравился
Режиссер вспомнил, что актер Филимонов ему при знакомстве не понравился. Сказал, что "увидел фото, на котором он изображен в наколках – такой опальный футбольный фанат, а на пробы, к моему удивлению, пришел скромный парень с бородой, в костюме и рубашке".
Спрашиваю: "Где же громила? Нам нужен такой, что "ого-го", а это что такое?",
– вспомнил режиссер.
Фильм "Носорог": самое главное
- Сенцов планировал снимать фильм по своей пьесе еще в 2013 году. Однако из-за незаконного ареста режиссера и его заключения в России фильм начали снимать только в 2020 году.
- Фильм расскажет об Украине 1990-х годов, когда произошел переход от СССР к демократическому государству. На фоне этих бурных времен в центре ленты – история экс-бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней не случайны.
- Премьера фильма состоится в сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале.