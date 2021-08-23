Главным актером стал Сергей Филимонов. Олег Сенцов искал актера на главную роль среди экс-спортсменов, футбольных фанатов и военных, прошедших Майдан, АТО, тюрьму.

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Весь пережитый опыт отражается в их глазах,

– считает экс-пленный Кремля.

Сенцов заявил, что актер Сергей Филимонов лучше всех прошел многоступенчатый кастинг и честно победил в нем. "Я ничего не знал о его прошлом. Главное – я хотел знать, что он не "ватник", а патриот своей страны", – признается режиссер.

Справка. Сергей Филимонов является общественным деятелем, ветераном АТО, организатором активистских инициатив против застройки и участвовал в боевых действиях против России.

Поляки и немцы насчет актера не возмущались

Фильм "Носорог" снимался в общем производстве вместе с Польшей и Германией. Сенцов заметил, что от польских продюсеров не поступали просьбы сменить главного актера.

"Проблем не было, потому что мы адекватные люди, хотя у нас разные политические позиции. Лично я люблю свою страну, готов ее защищать, но одновременно не унижаю других. У нас с поляками были конфликты, мучительные периоды в истории. Это надо проговорить и не обострять", – подчеркнул режиссер.

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Сенцов: Сначала он мне не понравился

Режиссер вспомнил, что актер Филимонов ему при знакомстве не понравился. Сказал, что "увидел фото, на котором он изображен в наколках – такой опальный футбольный фанат, а на пробы, к моему удивлению, пришел скромный парень с бородой, в костюме и рубашке".

Спрашиваю: "Где же громила? Нам нужен такой, что "ого-го", а это что такое?",

– вспомнил режиссер.

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