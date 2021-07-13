Олег Сенцов в 2008 году основал кинокомпанию "Край Кінема" и снял свой первый фильм – короткометражку по Сэлинджеру "Хорошо ловится рыбка-бананка", в следующем году еще один короткий метр – "Год Быка" по Хемингуэю. Так началась режиссерская карьера Олега.

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Второй полнометражный фильм "Носорог" – о жизни детей 90-х годов, получивший господдержку Украины, режиссер закончить не успел. 10 мая 2014 года российские спецслужбы задержали Олега Сенцова. Таким образом, незаконный арест и заключение в России сместили дату съемок на 2020 год.

Полнометражные фильмы Олега Сенцова

"Гамер"

Год: 2011

Актеры: Владислав Жук, Александр Федотов, Жанна Бирюк

По сюжету подросток-геймер Алексей пытается найти гармонию между своей реальной и виртуальной жизнью и получает карьеру киберспортсмена. Ради съемок этого фильма Сенцов продал свой бизнес – компьютерный клуб.

Премьеры "Гамера"

Украинская: 26 октября 2011 года на Киевском кинофестивале "Молодость" на Одесском кинофестивале, где фильм получил победу в двух номинациях;

Международная: 28 января 2012 года на Роттердамском кинофестивале.



Олег Сенцов вместе с командой фильма "Гамер" на Одесском международном кинофестивале в 2012 году / Фото Фейсбук Odesa International Film Festival

20 сентября 2018 года состоялся кинопоказ фильма "Гамер" в киевском PinchukArtCentre. Именно тогда украинский кинорежиссер голодал в российской колонии уже 130 дней.



Показ фильма "Гамер" в PinchukArtCentre / Фото Сергея Нужненко

"Гамер" 2011: смотрите трейлер фильма

"Номера"

Год: 2019

​Актеры: Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук

Антиутопия основывается на одноименной пьесе Олега Сенцова и рассказывает о порабощенном обществе, которое стоит на пути борьбы со своими страхами и стремлением получить свободу. По сюжету, 10 героев беспрекословно подчиняются правилам и законам, которые диктует их верховный правитель Ноль. Никто из них не имеет имени и даже не может выбирать, в кого влюбляться: все жизненные вопросы диктует система. И главные герои привыкли бегать по кругу и делать все, что прописано в правилах. Это продолжается, пока в их будни не врывается незнакомец.

Лента создавалась тогда, когда режиссер Олег Сенцов находился за решеткой в ​​России,

– рассказала продюсер Анна Паленчук.



Допремьерный показ спектакля "Номера" по пьесе Олега Сенцова 28 ноября 2018 в Киеве / Фото Станислава Юрченко

Ироническую антиутопию "Номера" презентовали в кинотеатрах в ноябре 2020 года. Лента была громкой премьерой отечественного кино, ведь ее экранизировал Ахтем Сеитаблаев. Сейчас фильм доступен для просмотра на платформе Sweet.tv. Подписчики онлайн-кинотеатра смогут смотреть "Номера" бесплатно.

"Номера" 2019: смотрите трейлер

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"Носорог"

Год: 2020

​ Актеры: более 800 человек было задействовано в фильме, большинство – непрофессиональные актеры из Кривого Рога

В 2013 году фильм выиграл на питчинге в Госкино и получил государственное финансирование в почти 4 миллиона гривен. В 2014 году произошло незаконное заключение режиссера ленты Олега Сенцова в России и производство фильма так и не было завершено. Вернулись к картине в 2020 году. Проект Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро. Съемочный процесс стартовал в конце сентября 2020 года.

По сюжету фильм "Носорог" будет рассказывать о 1990-х годах, когда произошел переход от Советского Союза к демократическому государству. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней не случайны.

Фильм точно не о веселых 1990-х и бандитской романтике, и там нет хороших ребят, кроме разве что детей. Начинается все с 1983 года, с детства героя, то есть распад СССР и все последствующее там изображено, как эпоха, которая нас всех изменила. Я не кинокритик и не буду оценивать, но, по моему мнению, фильм удался,

– признался Олег Сенцов.

В сети можно найти эффектные кадры со съемок фильма "Носорог".



Фото со съемок фильма "Носорог"/ Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото со съемок фильма "Носорог"/ Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото со съемок фильма "Носорог"/ Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото со съемок фильма "Носорог"/ Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото со съемок фильма "Носорог"/ Фото Facebook / @oleg.sentsov



​Фото со съемок фильма "Носорог"/ Фото Facebook / @oleg.sentsov

В конце июня 2021 года Олег Сенцов рассказал, что завершает съемки фильма "Носорог" и планирует, что мировая премьера состоится осенью 2021 года.

Я думаю, что до конца июля работа будет закончена полностью. Сейчас мы ведем переговоры с кинофестивалями о мировой премьере, потом будет украинская премьера, прокат. Я надеюсь, что все это произойдет осенью этого года,

– сообщил Сенцов.

Олег Сенцов рассказывает о фильме "Носорог" 14 декабря 2020 года: смотрите видео

В заключении в России Олег Сенцов встретил шесть своих дней рождения.