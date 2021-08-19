Кино, как и каждое искусство, показывает действительность происходящего вокруг авторов. Именно поэтому в истории украинского кино так много разных вопросов, о которых мы поговорили со знатоком кино, львовским кинокритиком Олегом Яськива. Чтобы осмыслить все, что произошло и происходит в отечественной киноиндустрии за 30 лет независимости Украины, мы предлагаем вашему вниманию наше интервью.

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Кто такой Олег Яськив? Проректор по научной работе Украинского католического университета, директор Центра Шептицкого во Львове. Автор культурологической книги "Вечер с кино. Путеводитель по миру кино", которая ждет своего продолжения. Киновед и общественный деятель. Один из участников движения возрождения Национальной скаутской организации "Пласт" в Украине в девяностых годах прошлого века. С 2017 года занимает должность председателя правления ОО "Аналитический центр" Европейский диалог ".

Интервью с киноведом Олегом Яськивым

Недавно Довженко центр обнародовал рейтинг шедевров украинского кино, в который включены фильмы от Александра Довженко до современных фильмов Сергея Лозницы, Мирослава Слабошпицкого и других. Украинское советское кино и украинское современное кино, имеет общий только эпитет "украинское", или мы можем назвать другие общие черты?

Вы знаете, я сторонник того, что искусство нельзя разделять хронологически. Я считаю, что отсчет украинского кино следует начинать от отсчета кино вообще, то есть с того времени, как украинцы включились в этот кинематографический процесс. Я также не сторонник, чтобы отдавать наше чужим. Но часть наших интеллектуалов почему-то с тем легко соглашается. Тимченко Иосиф и Федецкий Альфред – создатели первых аппаратов кино вместе с Люмьерами. Об этом не очень говорят, хотя это украинцы. Я считаю, что это истоки украинского кино. Да, мы были в Российской империи, но это наш вклад. В 20-е годы ХХ века вместе с политикой украинизации состоялся короткий всплеск украинской культуры, не только в литературе, искусстве, но и в кино. Это нельзя отдавать эфемерной советской культуре или российской тем более. Именно тогда состоялось полноценное рождения украинского кино. Так, советского с соответствующими идеологемами, с цензурой, но душа пришла украинская.

Наибольший след в украинском советском кино оставило творчество Александра Довженко, пока его не сломали. Даже когда сломали, он добавил украинскую душу и особый поэтизм в украинское кино, после которого и появилось украинское поэтическое кино. Конечно, "Тени забытых предков" Параджанова и "Родник для жаждущих" Ильенко – это чистое украинское кино, поэтическое. Я довольно сдержанно отношусь к этому направлению, мне кажется, что это несколько тупиковый путь развития украинского кино. Но, как бы там ни было, они обеспечили нам преемственность.

Кино требует преемственности школ: операторской, сценарной, актерской, режиссерской. Она не может зародиться так просто. Должны быть учителя, передача традиций и умения,

– заверил Олег Яськив.



Кадр из фильма "Колодец для жаждущих" / Фото Кинориум

Считается, что украинское кино очень трудно переживало период начала независимости? Что по Вашему мнению стало особой проблемой для кинематографа?

Одна из причин, почему мы так долго переходили из того пика 90-х и двухтысячных годов, это отсутствие школы. Даже если будем считать, что была школа Довженко, то слабой. Одесская киностудия, к сожалению, не создала украинской школы. Они снимали фильмы по духу советские, иногда – российские, но сняты в наших возможностях. Со времен оттепели пятидесятых годов ХХ века вымывались кадры, вследствие чего кино было загнано в гетто этнокультуры: вышивка и селянские темы. Все для того, чтобы не появились современные украинские герои. Условно, украиноязычные ученые, военные, спортсмены, супермены, красавицы украиноязычные, сильные женщины, которые будут тоже украиноязычные – этого всего Москва всегда боялась. Но какие-то усатые в шароварах – это на здоровье, это не опасно. Поэтому, когда случилась Независимость, мы остались без своей школы. Некоторые режиссеры продолжали снимать в поэтическом бессюжетном ключе, и я считаю, что это нам помешало. В течение двухтысячных годов у нас появлялось кино, которое очень красивое с операторской точки зрения, но дряблое в плане экшна, (того, что нравится современному зрителю). Мы сразу пошли в артхаус, который убыточен, а не прибыльный.

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Прослеживаются ли остатки влияния украинского поэтического кино в кинематографе 2010-х годов?

Да, прослеживается. Многие украинские кинокритики являются адептами поэтической волны. Я украиноязычный, это моя кожа, это моя кровь – мне не нужно смотреть на наших селян, как на экзотику. Это мое, я спокойно к этому отношусь, я хочу другого. То кино, которое будет интересно смотреть и немцам, и мексиканцам, и французам и другим. Немцам, например, интересно смотреть Фархади – это иранское кино. Малобюджетный фильм, дешевле, чем украинские фильмы. Лента 2013 года "Прошлое" – развод молодой пары с маленьким ребенком: все снято в нескольких декорациях. И все: призы в Каннах и других фестивалях, высокий рейтинг у кинокритиков и так далее. И не надо иранской экзотики, никаких ковров, никаких мусульманских традиций. Все просто.

Кино должно зарабатывать деньги – это индустрия. Мы сейчас только начали, последние лет 10, и через сериалы, и через популярные жанры, комедии, ужасы, боевики. Условно массовое кино: я не говорю оно хорошее или плохое. Так же, как может быть плохой и хороший артхауз. Но оно должно зарабатывать деньги, вызвать привычку у зрителей ходить в кино. И тогда с количества рождается качество. Благодаря тому, что люди ходят на украинское "попкорновое" кино, появляются деньги, чтобы дать талантливым режиссерам, чтобы снять что-то фестивальное, которое принесет славу украинскому кино. Если мы хотим иметь только суперкачественное фестивальное кино, то оно не возьмется ниоткуда, если не будет массового производства. Так же это касается других сфер.

Нельзя ожидать больших ученых, если нет качественного процесса образования или науки. Нельзя ждать достижений в спорте, если нет культуры популярности спорта. И только в 2010-х годах я увидел, что у нас появились молодые режиссеры, которые "сбрасывают оковы" школы поэтического кино.



Кадр из фильма "Прошлое" / Фото Кинориум

Этому способствовала Революция Достоинства?

Безусловно. Каждая способствовала. И Оранжевая революция дала определенный толчок. Революция Достоинства дала еще больше, и война тоже. Такие события – это стресс в масштабе страны, в масштабе нации. Если нации чего-то стоят, то в результате подобных событий происходит художественная рефлексия. Труднее снимать кино, когда все спокойно. Хотя европейцы снимают, но у них есть школа. Это другая история. Параллельно пришло новое поколение молодых режиссеров. Чувствуется свобода. У нас исчезли постоянные депрессивные темы, герои-бандиты, беспросветная тоска, которая была в 90-е годы. Когда ты по нескольким кадрами понимаешь, что это украинское кино. У нас появились боевики и детское кино, анимация возвращается. Это хорошо.

Фильмы об российско-украинской войне получают победы на международных фестивалях, признание за рубежом, пользуются спросом у украинского зрителя. Потому что они показывают реальность или это тоже результат стресса, о котором Вы говорите?

Я думаю, что здесь несколько факторов. Во-первых, да, стресс. Во-вторых, европейцам война всегда интересна. Это такая тема, которую можно экспортировать в виде кинематографа, к сожалению. Мы это знаем благодаря успешности американских военных фильмов среди украинского зрителя. В силу самой темы и ситуации, в которую попала Украина в связи с оккупацией территорий, – это интересно западным зрителям. Я даже для себя объясняю это так: если условный коллективный Запад не способен нам как следует помочь, то они по крайней мере выдают симпатии нашим фильмам.

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У нас уже есть свой блокбастер или мы еще ждем его?

Я жду его. Я с большим вниманием слежу за режиссером Буадзе. Его фильмы "Красный" и "Позывной "Бандерас" – они мне понравились. Это классическое жанровое кино, приключенческие боевики. Наконец я увидел классное украинское жанровое кино: с батальными сценами, с сильными целостным мужскими образами, с детективными интригами. Такое кино не фестивальное, но профессиональное. Оно хорошо сделано. "Бандерас" – это уже почти блокбастер об умном украинском военном разведчике. Больше хочется такого кино, как "Киборги", потому что наша молодежь должна видеть наших украинских суперменов, которые побеждают в рукопашную или не в рукопашную, но побеждают.



Кадр из фильма "Красный" / Фото Кинориум

Фильмы, созданные вместе с телевизионными компаниями такие, как "Безумная свадьба" – это тоже массовое попкорновое кино или это специфический телевизионный продукт?

Мне кажется, что сейчас граница между телевидением и кино стерлась. Это массовое кино, людям нравится. Я их не смог смотреть. Но оно успешное и у нас есть зритель для такого кино. Такой зритель должен зарабатывать деньги на хорошее кино. Я краем глаза слежу за украинскими сериалами, часть снимают на украинском языке, часть, то на русском. Важно, что нарабатывается рука в выработке сюжетов. Я к такому отношусь очень спокойно. Я считаю, что нация должна развиваться во всех аспектах. Мы не можем быть пуристичной нацией, где у нас ходят только интеллектуалы и целуют друг другу ручки. То есть без своих хулиганов уличных, бандитов, проституток или других проявлений контркультуры – мы не состоимся как нация. Так же и в кино, без фильмов ужасов, без мелодрам и условных комедий у нас не будет хорошего кино.

Недавний конкурс на финансирование съемок от Госкино отказал телевизионному проекту "Плеяда" о Лесе Украинке, Елене Пчилке, Михаиле Драгоманове, Иване Франко и другой украинской элите конца 19 века. Уже несколько лет подряд также не получает поддержки фильм о Лесе Украинке режиссера Наны Джанелидзе. У меня два вопроса. Первый, будут ли иметь успех такие проекты, по Вашему мнению, если они получат финансирование? Второй, если вообще сократить государственное финансирование для кино, как это пытались сделать в прошлом году, тогда исчезнет украинское современное кино? Потому что очень мало меценатов вкладывают деньги в кино...

По первому вопросу, то я убежден, что запрос на такие фильмы есть, потому что это интересная тема. Эти фильмы несут интригу раскрытия тайны. Людям интересно открывать что-то для себя новое. Если с Шевченко и Франко уже всем все понятно. Так, например, эта эпоха и сама Леся Украинка, которая в свете растущей роли женщин в обществе она может вообще стать флагманским фильмом. Она и Кобылянская – это все можно обыграть. Я считаю, что такие фильмы надо снимать, или государственной поддержкой, или частной, полный метр, или сериалы. Это интересные жизнь, это сильные личности, это сильные герои. Это очень нужное кино. Это может быть действительно драйвовое кино. Но надо искать хороших режиссеров и хороших актеров. Очень страшно, если в результате этих проектов выходит финансово убогий фильм или творчески слабый фильм – это наоборот ухудшает ситуацию.

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Очень много фильмов, у который исторический контекст, такие как "Круты" или фильмы об УПА, воспринимаются как государственная пропаганда. Что отталкивает часть зрителей от просмотра. Особенно, если в одно и то же время показывают фильм от Marvel и фильм о "Крутах", то большинство выберет марвеловское кино...

Правильно, потому что американцы свою пропаганду уже сняли. Нельзя сказать, что история американского кино это сплошной Marvel. Они прошли все этапы развития кино. Это целая индустрия, там все работает совсем по-другому. К нам часто доходит то, что дают просто на экспорт. Но, если касаться исторических тем, то надо быть очень осторожным и выбирать интересные сюжеты. Например, потенциал "Черного ворона" был очень высоким. Книга очень удачная. Без пропагандистского флера. Выводится сильный симпатичный образ главного героя. Но он меня не захватил.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича – первая украинская оригинальная комедия во времена независимости или нет? Некоторые не поняли картину вообще, а некоторые называют ленту одной из лучших в современном украинском кинематографе. Как Вы относитесь к картине?

Я не принадлежу к обоим радикальным позициям, потому что очень спокойно воспринял картину. Режиссер молодой, он подает надежды. Но, я думаю, на дебют – это очень неплохо. Но, я не считаю, что это комедия. Это все-таки интеллектуальный фильм. Комедия попкорновская или развлекательная – это немного другое кино. Это попытка снять первый украинский роуд-муви. У нас не было такого, положить известные жанры на украинскую почву, не было рефлексивных столкновений между поколениями. И этот молодой режиссер почувствовал, что это может быть популярным.



Кадр из фильма "Мои мысли тихие" / Фото Кинориум

Назовите, пожалуйста, три лучшие ленты 30-летия?

Мне продолжает нравиться фильм Микульского "Вишневые ночи", фильм 90-х годов. Мне понравился "Красный" и "Позывной "Бандерас". Мне неплохое впечатление оставил фильм "Иван Сила" режиссера Виктора Андриенко полу детский о нашем силаче. Но лучшие, это первые три.

За какими режиссерами будущее современного украинского кино?

За режиссерами, которые будут снимать жанровое кино с психологической глубиной, как будут уметь справиться с масштабом съемок, потому что это тоже искусство. И те, которые будут иметь внутренний иммунитет к американским стандартам и западным клише. За авторским кино придет время чуть позже.