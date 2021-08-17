Кинематограф независимой Украины богат шедеврами, которые достойно представляли страну на международных кинофестивалях. Однако за успешным кинематографом обязательно стоят талантливые актеры, игра которых восхищает и очаровывает зрителей.

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Актеры кино времен Независимой Украины

Ирма Витовская-Ванца

Начинала свою карьеру актрисы в Молодом театре в Киеве еще в 1998 году. Благодаря актерской игре на сцене театра была номинирована на театральную премию "Киевская пектораль" за постановку "Русалочки" и одержала победу в 2016 году за картину "Сталкеры". Для широкой аудитории актриса стала известной благодаря телевизионному шоу "Леся + Рома" еще в начале 2000-ых годов. Два года подряд побеждала в номинации за Лучшую женскую роль премии "Золота дзиґа" в 2019 году за украинско-американский фильм "Брама" и в 2020 году за фильм Антонио Лукича "Мої думки тихі". Также за роль матери-заробитчанки в фильме Лукича Ирма получила премию "Золотой Дюк" в 2019 году на Одесском международном кинофестивале. Обладательница двух наград за весомый вклад в украинское кино – личная звезда на "Площади звезд" в 2019 году и премия "Киев" им. Ивана Миколайчука в 2020 году.

После начала российско-украинской войны на Востоке Украины отказала всем российским режиссерам, которые приглашали сниматься к себе. По мнению актрисы, именно так она отстаивает свою гражданскую позицию публичной персоны и поддерживает свою страну.

На Одесском международном кинофестивале 2021 года состоится премьера фильма с участием актрисы – "Короли рэпа". Интересно, что ради роли деревенской женщины Нины, которая опустилась до проституции – актриса покрасила волосы в розовый цвет. Известно, что следующей кинопремьерой с участием Ирмы будет психологический триллер "Між нами" режиссера Соломии Томащук.

По версии поклонников и многих кинокритиков, сейчас Ирму считают одной из самых самобытных актрис украинской экранной сцены.



Ирма Витовская-Ванца в вышитой сорочке / Фото из фейсбука Ирмы Витовской-Ванцы

Станислав Боклан

Дебют Боклана на широких экранах состоялся в 1992 году с телесериала "Тарас Шевченко.Заповіт", над сценарием которого работали украинские культурные деятели: Иван Дзюба, Петр Мовчан, Борис Олейник. Карьеру актер начал с Молодого театра в Киеве, где работал и вдохновлял с 1994 до 2020 года. В 2002 году Станислав получил первую театральную награду "Киевская пектораль" за Лучшую мужскую роль в спектакле "Хоровод любви".

Ярким прорывом как в украинском кино, так и в фильмографии Боклана стала трогательная историческая драма "Поводырь" 2014 года с участием Джамалы. Актер исполнил главную роль слабовидящего музыканта Ивана Кочерги, за которую в том же году получил премию "Золотой Дюк" на Одесском международном кинофестивале. Фактурная актерская игра Станислава Боклана позволяет художнику сцены перевоплощаться в сотни образов. Именно поэтому актер хорошо известен благодаря телевизионным проектам, в частности таким комедийным сериалам, как "Леся + Рома", "Слуга народа", "Папик". Более драматические роли актера можно увидеть в телесериалах "Столетие Якова" (экранизация одноименного романа Владимира Лиса, который отмечен "Коронацией слова") и "Крепостная". В 2017 году Боклан принял участие в криминальном триллере "Черта", где исполнил роль украинского мафиози Крулла.

В июле 2021 года состоялась премьера спортивной драмы "Пульс" режиссера Сергея Чеботаренко. В истории о легкоатлетке Оксане Ботурчук Станислав Боклан исполнил роль тренера Виталия Сорочана.



Станислав Боклан / Фото из инстаграма Станислава Боклана

Алексей Горбунов

Интересно, что история об актерской карьере Алексея началась вовсе не с профессионального образования, как это бывает обычно. В конце 80-х он работал монтировщиком в театре Леси Украинки в Киеве, но благодаря Аде Роговцевой, познакомился с режиссером и актером, ее мужем – Константином Степанковым. С перерывом на службу в армии, Алексей работал актером на студии А. Довженко в Киеве до 1995 года.

В 2014 году сделал официальное заявление, согласно которому отказался работать с российскими режиссерами до окончания российско-украинской войны.

В 1992 году Алексей принял участие в двух лентах, в частности режиссера Андрея Дончика под названием "Кислородный голод". Фильм был снят благодаря сотрудничеству и софинансированию Канады и Украины. Стоит отметить, что сценарий для фильма создавали вместе с украинским писателем Юрием Андруховичем. Второй лентой является украинский драматический фильм "Цветение одуванчика". Кстати, два фильма включены отечественными и международными критиками в рейтинг шедевров украинского кинематографа на сайте Госкино.

Важно не забыть также, что в 1994 году Алексей исполнил одну из ролей в историко-романтической притче режиссера Михаила Ильенко, брата легендарного украинского режиссера Юрия Ильенко – "Фучжоу". В фильме также играли: Богдан Ступка, Богдан Бенюк, Тарас Денисенко и другие.

Но уже в 2018 году актер вернулся к большим кинопроектам для участия в экранизации романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Интересно, что это вторая полнометражная лента в украинском кинематографе, которая снята суржиком.

За последние несколько лет Алексей Горбунов успел исполнить роль во французском шпионском сериале от Canal + под названием "Бюро". А также ему посчастливилось разделить съемочную площадку вместе с Жан-Клод Ван Даммом в сериале "Последний наемник", который снимали в Киеве.



Алексей Горбунов / Фото из инстаграма Алексея Горбунова

Ахтем Сейтаблаев

Широкое признание украинской и мировой аудитории украинский актер (по происхождению крымский татарин) и режиссер Ахтем Сейтаблаев приобрел с 2013 года. Именно тогда вышла в свет историческая военная драма "Хайтарма", которая рассказывает о депортации крымских татар из Крыма, где он выступил в роли главного героя военного летчика Амет-Хана Султана. Стоит отметить, что актер и сам происходит из семьи депортированных крымских татар, поэтому тематика фильма очень близка для актера по духу.

Кроме признания и наград в Украине Сейтаблаева признали лучшим режиссером в 2014 году на кинофестивале "Кимерия" в Италии.

Следующим успешным проектом актера стала премьера фильма Наримана Алиева "Домой" на Каннском фестивале в 2019 году в конкурсной программе "Особый взгляд". В том же году фильм получил Гран-при "Золотой Дюк" Одесского международного кинофестиваля. Недавно, 8 июля 2021 года, на широкие экраны в Украине вышел первый украиноязычный фильм режиссера Романа Балаяна с Ахтемом Сейтаблаевым в главной роли. Артхаусный черно-белый фильм "Ми є. Ми поруч" рассказывает о драматической истории утраты и любви. Женскую роль вместе с Ахтемом исполняет Екатерина Молчанова.



Ахтем Сейтаблаев / Фото из инстаграма Ахтема Сейтаблаева

Екатерина Молчанова

Хоть Екатерина и известна больше своими телевизионными небольшими ролями в большом кино, она появилась с 2016 года. Уже сейчас на 2021 год Екатерина считается одной из самых желанных актрис украинского кинематографа.

Первую главную роль в украинском проекте актриса исполнила в фильме "Моя бабушка Фанни Каплан" режиссера Алены Демьяненко. Важно отметить, что продюсерами и сценаристами картины выступили известные режиссеры и победители международных кинопремий Мирослав Слабошпицкий ("Племя") и Дмитрий Томашпольский.

Дороги кино привели Екатерину к фильму "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича ("Атлантида"), где актриса исполнила одну из главных ролей. Лента принимала участие в конкурсной программе Одесского фестиваля в 2017 году. Фильм получил Гран-при Фрибургского международного кинофестиваля. В 2019 году Екатерина приняла участие в фильме-мюзикле "Гуцулка Ксеня", где исполнила роль Мэри. Сценарий к картине также написала Алена Демьяненко, а продюсером выступил Дмитрий Томашпольский. Фильм получил положительные отзывы украинских кинокритиков.

В 2021 году актриса присоединилась к Ахтему Сейтабалаеву по приглашению режиссера Романа Балаяна в свою артхаусную ленту "Ми є. Ми поруч".



Екатерина Молчанова / Фото из инстаграма Екатерины Молчановой