Разнообразная фильмография Ады Роговцевой не прекращает пополняться новыми картинами, ведь актриса продолжает сниматься в новых фильмах молодых режиссеров. В частности, скоро украинские зрители увидят квест-комедию с Адой Роговцевой от DZIDZIO.

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Яркие кинообразы Ады Роговцевой

1. Салют, Мария!

Год: 1971

Роль Марии принесла актрисе Аде Роговцевой широкую известность и премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале в 1971 году.

По опросу журнала "Советский экран" актриса была признана лучшей актрисой 1971 года. Сюжет фильма рассказывает о Марии (Ада Роговцева), которая в свои 16 лет становится подпольной революционеркой. В грозном 1919 году, проводя агитацию среди моряков флота интервентов, героиня знакомится с испанским матросом Пабло. Расставшись, они встречаются только через несколько лет. Пабло и Мария едут в Испанию на нелегальную работу.



Ада Роговцева в роли Марии / Скриншот из фильма Кинориум

2. Летучий корабль

Год: 1960

Фильм снят по мотивам украинской народной сказки. В приднепровском крае жил силач Котигорошко с сестрой Аленой. Страшный Змей украл Аленку и унес в свое змеиное царство. Свободные запорожцы выковали меч, дали живой воды и проводили Котигорошко в дальний путь. На летучем корабле прилетел он в змеиное царство, победил Змея, оживил сестренку, освободил всех невольников и вернулся в родные края.



Ада Роговцева в роли Аленки / Скриншот из фильма Кинориум

3. Сказка о старом мельнике

Год: 2020

Ада Роговцева исполняет роль матери будущего героя Адама. История рассказывает о том, как Адам возвращается из битвы и обнаруживает родной город в плену черных сил. Черная сила хочет поработить людей и пытается разрушить все хорошее, что есть на земле. Люди, звери, растения, все, что олицетворяет добро, объединяется, чтобы победить зло!

"Сказка о старом мельнике" 2020: смотрите трейлер

4. 11 детей из Моршина

Год: 2019

Всем известно, что Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редким металлом – осмием. В желании заработать легкие деньги, Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появились 11 детей из Моршина. И они устроят красивой преступнице веселую жизнь. Ада Роговцева исполняет роль директора музея.

"11 детей из Моршина" 2019: смотрите трейлер

5. Первые ласточки

Год: 2020

Ада Роговцева сыграла роль Надежды Ивановны в популярном молодежном сериале-антологии "Первые ласточки". Сюжет сериала рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются школьники и их окружение в подростковом возрасте.

"Первые ласточки" 2020: смотрите анонс сериала

6. Преданная

Год: 2020

По роману "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма начинаются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девушек – родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. Доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и все еще неразлучны, хотя Адель теперь замужем. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги или служанка и хозяйка. Ада Роговцева исполнила эпизодическую роль княгини в фильме на светском обеде. Но яркое появление актрисы не покинет ваше сердце после просмотра.

"Преданная" 2020: смотрите трейлер фильма