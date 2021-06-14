После успешной картины "DZIDZIO первый раз", которая получила "Золотую Дзиґу-2019", Михаил Хома решил снова выступить в роли актера. Но на этот раз певец и шоумен решил пойти дальше – он станет режиссером-постановщиком новой квест-комедии "Где деньги".

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Премьера фильма "Где деньги?" состоится в кинотеатрах Украины уже накануне следующего Нового года.

Все факты о съемках фильма "Где деньги?"

1. О чем сюжет

Ради съемок особого фильма в павильонах киевской киностудии Довженко построили специальный коттедж, тоннели и другие декорации. Зрителям обещают, что они будут разгадывать квесты вместе с актерами, поэтому при просмотре каждый почувствует себя, как в телеигре "Форт Бойяр". Авторы фильма убеждают, что оригинальный сценарий с неожиданной развязкой точно удивит и поразит зрителей.

История начинается с эпизода, когда в дом к героине Ады Роговцевой врывается пианист-аферист. Интересная завязка истории призвана решить сюжет картины, благодаря которому герои изменят характеры друг друга.

Это такая расхожая фраза, что деньги ничего не решают. Конечно, решают многое, но не все и главного они не решают и именно об этом фильм. Потому что сколько бы не было денег, нужно внутреннее содержание, достоинство человеческое,

– поделилась Ада Роговцева.

2. Все ради локаций

Более двух месяцев специалисты работали над оформлением масштабных декораций. Поэтому, кроме оригинального павильона, где, как обещают, даже стены и потолок будут подвижными. Также пообещали показать даже сюжет, который снимут на Лычаковском кладбище во Львове.

3. Звезды в кадре

Вместе с DZIDZIO в фильме также примут участие легенды украинского театра и кино – Ада Роговцева, а также певец и продюсер Геннадий Витер, которому досталось амплуа официанта.

Я сказал: "Хочу очень необычную роль, такую, что бы в жизни никогда бы не смог ее воплотить". Мне сказали: "Ну, роли порноактера нет, поэтому будешь играть официанта",

– рассказал Геннадий Витер на съемочной площадке фильма.

На съемках также "засветили" Юрия Горбунова.

4. Квест – главная идея фильма

DZIDZIO заверил, что не только актеры, но и зрители будут заинтересованы играть, искать. Это будет очень интересно, это будет очень интересный фильм, и слава богу, что он снимается в Украине, люблю побольше украинских песен и фильмов.