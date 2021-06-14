Після успішної картини "DZIDZIO перший раз", який отримав "Золоту Дзиґу-2019", Михайло Хома вирішив знову виступити в ролі актора. Але цього разу співак та шоумен вирішив піти далі – він стане режисером-постановником нової квест-комедії "Де гроші".

До теми "Папік ховається": як мережа оцінила образ Дзідзьо під час зйомок комедії "Де гроші?"

Прем'єра кінострічки "Де гроші?" відбудеться в кінотеатрах України вже напередодні наступного Нового року.

Усі факти про знімання фільму "Де гроші?"

1. Про що сюжет

Заради фільмування особливої кінострічки у павільйонах київської кіностудії Довженка побудували спеціальний котедж, тунелі та інші декорації. Глядачам обіцяють, що вони розгадуватимуть квести разом з акторами, тож під час перегляду кожен відчує себе, як у телегрі "Форт Буаярд". Автори фільму переконують, що оригінальний сценарій з несподіваною розв'язкою точно здивує та приголомшить глядачів.

Історія починається з епізоду, коли в домівку до героїні Ади Роговцевої вривається піаніст-аферист. Цікава зав'язка історії покликана розв'язати сюжет картини, завдяки якому герої змінять характери один одного.

Це така розхожа фраза, що гроші нічого не вирішують. Звичайно, вирішують багато, але не всі і головного вони не вирішують і саме про це фільм. Тому що які б не були гроші, а треба внутрішній зміст, гідність людську,

– поділилася Ада Роговцева.

2. Усе заради локацій

Понад два місяці спеціалісти працювали над оформленням масштабних декорацій. Тож, окрім оригінального павільйону, де, як обіцяють, навіть стіни та стеля будуть рухомими. Також пообіцяли показати навіть сюжет, який відзнімуть на Личаківському цвинтарі у Львові.

3. Зірки у кадрі

Разом з DZIDZIO у фільмі також візьме участь легенди українського театру та кіно – Ада Роговцева, а також співак та продюсер Геннадій Вітер, якому дісталося амплуа офіціанта.

Я сказав: "Хочу дуже незвичайну роль, таку, що б в житті ніколи б не зміг її втілити". Мені сказали: "Ну, ролі порноактера немає, тому будеш грати офіціанта",

– розповів Геннадій Вітер на знімальному майданчику фільму.

На зйомках також "засвітили" Юрія Горбунова.

4. Квест – головна ідея фільму

DZIDZIO запевнив, що не тільки актори, а й глядачі будуть зацікавлені грати, шукати. Це буде дуже цікаво, це буде настільки цікавий фільм, і слава богу, що він знімається в Україні, люблю побільше українських пісень і фільмів.