Ко Дню Независимости с режиссером "Племени" Мирославом Слабошпицким сайт 24 канала в видеоформате погрузился в прошлое и будущее украинского кино.

С наиболее титулованным украинским художником также разбирались, почему только в 2010-х в Украине произошло "возрождение" киноотрасли и кого за это надо благодарить.

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Кино во времена "лихих 90-х"

В течение последних десяти лет XX века Слабошпицкий выпустился из театрального, успел поработать на киностудии Довженко, а также журналистом-телевизионщиком в криминальной хронике. Репортерский опыт он называет "хорошей школой для познания жизни". Соглашается, что его можно использовать и в режиссуре.



В 90-е Слабошпицкий работал и журналистом информагентства при МЧС. Тогда он впервые и посетил ЧАЭС / фото из личного архива режиссера

90-е – это время постмодернизма, сутки Тарантино. Его фильм "Криминальное чтиво" задал тренд всему кинематографу. После этой ленты вышло много картин, снятых в духе Квентина,

– говорит художник.

Слабошпицкий вспоминает, что в 90-е снимали достаточно мало украиноязычных фильмов, в частности из-за нехватки финансирования.

Кинопрокат был в переходном состоянии. Советский еще не умер, а "мультиплексы" еще не родились. Тогда в постсоветском пространстве только российские фильмы становились фактом культурной жизни. Например, картины "Брат" или "Особенности национальной охоты",

– добавляет он.

До 2014-го мировые кинопрокатчики продавали собственные хиты только российским коллегам, которые и распространяли картины среди стран-участников Содружества Независимых Государств (организации, в которую входит ряд постсоветских стран — 24 канал). Правда, все они дублировались на русском, говорит киномастер.



Слабошпицкий называет репортерский опыт "хорошей школой для познания жизни" / Фото из личного архива режиссера

Эпоха приключений: супергерои наступают

Слабошпицкий удивляется, когда мы спрашиваем, как он относится к языковым квотам на украинском телевидении. Художник отмечает: "Дублировать фильмы на государственном начали еще после Оранжевой революции, но люди же не перестали ходить в кинотеатры".



Слабошпицкий отмечает, что кино в Украине начали дублировать на государственным еще после Оранжевой революции / Фото из личного архива режиссера

Сам художник почти все "нулевые" проработал в РФ на санкт-петербургской киностудии "Ленфильм".

После конфликта с председателем Государственной службы кинематографии Анной Чмиль уехал в Россию. В Украине для меня не нашлось работы. На киностудии же получил значительный опыт. Работал сценаристом, ассистентом режиссера, а параллельно создавал короткие метры,

– вспоминает мастер.



На Ленфильме кинохудожник работал сценаристом и ассистентом режиссера / Фото из личного архива Слабошпицкого

Режиссер считает, что украинское кино по-настоящему "расцвело" только в 2010-2011 годах.

То, что сейчас воспринимается как украинское кино, считалось личным проектом Януковича-младшего. Была такая воля сформировать государственный кинематограф. И впервые дали большой куче людей дебютировать. Тогда многие режиссеры сняли свой первый фильм,

– добавляет кинохудожник.

По его словам, постмайданная власть воспользовалась этим трендом (финансово — 24 канал), который продолжается и сегодня.

90-е годы продолжались в 2000-е. Однако именно в это десятилетие ("нулевые" -24 канал) начали экранизировать "Мстителей" – комиксы Marvel о супергероях. Эти приключенческие фильмы стали настоящим феноменом в Штатах,

– подчеркнул он.

Эпоха секс-скандалов и бум технологий

В 2010 году Слабошпицкий возвращается в Украину из Санкт-Петербурга уже вместе с женой Еленой. После возвращения из России он снимает свою первую полнометражную ленту "Племя" – исключительно на украинском жестовом языке.



Слабошпицкий стал одним из самых титулованных режиссеров Украины после выхода "Племени" / Фото из личного архива режиссера

Фильм сразу же становится культовым. В 2014-м он получает три награды Каннского кинофестиваля — приз фонда Ган, приз "Откровение" и Гран-при. Rolling Stone вносит картину в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия. И это еще не полный список достижений Слабошпицкого.

Режиссер говорит, что второе десятилетие XXI века стало выдающимся не только для него лично, но и для кино в целом.

Произошла смена технологий. Стриминги пришли на смену кинотеатрам. Пандемия (коронавируса – 24 канал) пошла им на пользу. Netflix, Amazon и другие сервисы значительно усилили свои позиции. Предполагаю, что они будут развиваться и дальше. Хотя трудно что-то прогнозировать,

– подчеркивает он.

Другим толчком к изменениям стал ряд громких секс-скандалов в мире кино – обвинения в насилии и домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, отмечает режиссер.



Слабошпицкий гордится развитием украинского кино / Фото из личного архива режиссера

В результате социальной революции тема гендерного равенства теперь доминирует в фильмах и сериалах. Немало руководств кинопремий, в частности "Оскар", ввели так называемые "квоты толерантности". Слабошпицкий не считает, что они уменьшат внимание к церемониям кинонаград.

Я смотрю "Оскар" каждый год с 1994-го. Действительно, церемонию смотрят все меньше и меньше людей. Однако говорить, что это из-за одобрения новых правил еще рано,

– говорит он.

Творческие планы режиссера



Слабошпицкий уверен, что оценивать его фильмы может "каждый, у кого есть глаза" / Фото из личного архива

Кинохудожник гордится развитием украинского кино.

Сейчас мы находимся на уровне какой-нибудь европейской страны, где производятся фильмы. Хорошо, что появляются много фильмов – хороших и плохих,

– говорит художник.

Слабошпицкий отказывается обсуждать и оценивать деятельность коллег. По его мнению, это неэтично.

Потребителем продукта "95-го квартала" я никогда не был,

– отвечает режиссер на вопрос, смотрел ли он сериал "Слуга народа".



Слабошпицкий: "Если фильм вызывает у человека эмоциональный отклик и переживания, то он становится ему близким" / Фото из личного архива режиссера

А вот о своем новом амплуа режиссер говорит с пылом. Недавно он стал продюсером фильма — документальной картины о жизни лауреата Малой Шевченковской премии Олеся Ульяненко.

"Его произведение ("У самого синего моря" – 24 канал) вошло в 30 выдающихся рассказов независимой Украины", – гордится мастер достижением друга, которого уже нет среди живых. В 2010-м Ульяненко умер от сердечной недостаточности.

Кинохудожник рассказывает о производстве будущих фильмов – ленты "Антропоцен" и "Тигр". Первая картина расскажет о людях, которые живут и работают в Чернобыльской зоне отчуждения, вторая — о смертельной схватке человека и тигра, которая происходит на Сибирской равнине. “Тигр” должны продюсировать компании Даррена Аронофски Protozoa, а также Брэда Питта и Деде Гарднер Plan B. Он надеется, что финансовые сложности не помешают ему реализовать задуманное.



Один из следующих фильмов Слабошпицкого расскажет о людях, которые живут и работают в Чернобыльской зоне отчуждения / Фото из личного архива режиссера

Кинохудожник уверен, что оценивать его фильмы может "каждый, у кого есть глаза".

Нет какого-то одного критерия оценки. Просто если фильм вызывает у человека эмоциональный отклик и переживания, то он становится ему близким,

– резюмирует Слабошпицкий.