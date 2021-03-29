Премьера комедийного сериала "Папик 2" состоится 29 марта 2021 года. Режиссером ленты выступил Андрей Яковлев. Чего же ждать от дебютных эпизодов и где их смотреть – узнавайте в материале.

Где смотреть 2 сезон "Папика"

Съемки 2 сезона "Папика" продолжались во время карантина, поэтому сторонники ленты с нетерпением ожидали дебютные серии. Премьера первых эпизодов запланирована на 29 марта , о чем свидетельствовали и тизеры, опубликованные на инстаграм странице сериала . Посмотреть продолжение "Папика" украинцы смогут на телеканале "1+1" в 20:45.

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Также известно, что с 5 апреля сериал "95 квартала" покажут и в России. Ранее немалый скандал разгорелся по показа "Лиги смеха" на "СТС". Тогда представители "95 квартала" объясняли, что не имеют отношения к этому. Мол, шведский дистрибьютор Eccho Rights сообщает правообладателя о продаже его продукта "только по факту заключения соглашения".

Сюжет 2 сезона "Папика"

В новых сериях "Папика" Александр Меркулов отбудет заключения и выйдет на свободу. Уже у стен тюрьмы его ждет его подруга Лиза, которая вышла замуж за Эльдара и активно строит свою карьеру. Меркулов будет пытаться строить собственную жизнь, поселившись в небольшой своей избушке. Однако о тихих буднях он может только мечтать: Лизе все сложнее будет переживать бытовые трудности, а потому Папик вынужден будет вмешаться и помочь девушке сохранить брак.

Главные роли в сериале "Папик" сыграли: