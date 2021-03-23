Второй сезон сериала "Папик", который снимает украинская студия "Квартал 95", будут показывать в России. Сериал будет транслировать телекомпания СТС.

В видеоанонсе телеканала СТС говорится, что премьера сериала – "скоро". Вскоре в пресс-службе канала сообщили, что "Папик" будет идти у них на канале от 5 апреля.

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К слову, первый сезон "Папика" тоже транслировали в России. В прошлом году первые серии сериала собрали у экранов телевизоров около 68 миллионов зрителей .

Права на сериал принадлежат украинской студии "Квартал 95". Руководителем проекта является луганчанин Андрей Яковлев, который снимал сериал "Сваты".

Напомним, что в январе отгремел скандал из-за запуска юмористического проекта "Лига Смеха" на российском телеканале СТС. Права на этот продукт также пренадлежат украинской студии "Квартал 95".

Тогда студия "Квартал 95" заявила , что не имеет отношения к продаже, так как ее компанию представляет и реализует шведский дистрибьютор Eccho Rights. Мол, дистрибьютор якобы сообщает правообладателя о продаже его продукта "только по факту заключения соглашения".

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