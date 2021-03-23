Украинский сериал "Папик 2" будут транслировать в России
Второй сезон сериала "Папик", который снимает украинская студия "Квартал 95", будут показывать в России. Сериал будет транслировать телекомпания СТС.
Источник:СТС
В видеоанонсе телеканала СТС говорится, что премьера сериала – "скоро". Вскоре в пресс-службе канала сообщили, что "Папик" будет идти у них на канале от 5 апреля.
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К слову, первый сезон "Папика" тоже транслировали в России. В прошлом году первые серии сериала собрали у экранов телевизоров около 68 миллионов зрителей.
Права на сериал принадлежат украинской студии "Квартал 95". Руководителем проекта является луганчанин Андрей Яковлев, который снимал сериал "Сваты".
Напомним, что в январе отгремел скандал из-за запуска юмористического проекта "Лига Смеха" на российском телеканале СТС. Права на этот продукт также пренадлежат украинской студии "Квартал 95".
Тогда студия "Квартал 95" заявила, что не имеет отношения к продаже, так как ее компанию представляет и реализует шведский дистрибьютор Eccho Rights. Мол, дистрибьютор якобы сообщает правообладателя о продаже его продукта "только по факту заключения соглашения".
"Папик 2": что известно о сериале
- В 2 сезоне "Папика" герои сериала Лиза и Александр Меркулов вновь вернутся к зрителям. Известно, что по сюжету девушка таки станет певицей, но в личной жизни ее будут преследовать большие проблемы.
- А вот Папик вышел из тюрьмы, он вернется в театр и будет пытаться наладить свои будни. И как же он может бросить на произвол судьбы забавную и авантюрную девушку Лизу? Поэтому героев снова ждут удивительные приключения и забавные ситуации.
- Съемки второго сезона продолжались с лета 2020 года и закончились в феврале 2021 года. Тогда Дарья Петрожицкая рассказала, что зрителей ждет трогательная и несколько неожиданная история. Оказалось, что в 2 сезоне больше раскроют больше тайну прошлого Лизы и даже покажут ее родительский дом.
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